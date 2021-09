Kurvi ulvoo -podcastin jäsenet toivovat Ässien seurajohdolta ulostuloa vaikeassa tilanteessa.

Jääkiekon Liigaa on takana vasta seitsemän kierrosta ja Ässät on jo ajautumassa kriisiin. Kolme alkukauden peleistä on päättynyt murskatappioon, ja lauantaina se tapahtui Porissa toisen kerran Lukkoa vastaan.

Miksi Ässät on nykyään niin aseeton ja hampaaton Satakunnan paikallispeleissä? Ennen aina niin tasaiset pelit ovat kääntyneet siihen, että pitää vain arvailla, kuinka isoilla lukemilla Lukko tällä kertaa voittaa.