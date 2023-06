Konsertti on ollut tiedossa jo pidemmän aikaa, sillä sitä on jouduttu koronapandemian vuoksi siirtämään kaksi kertaa.

Pori, Itävalta

Lokakuun alussa Wienin Musikvereinissa tehdään historiaa, kun Pori Sinfonietta esiintyy sen kuuluisassa kultaisessa salissa. Sali on monelle tuttu siellä vuosittain pidettävästä Wienin filharmonikkojen uudenvuodenkonsertista.

Esiintyminen kultaisessa salissa on suomalaisissa muusikkopiireissä harvinaisuus. Pori Sinfoniettan ylikapellimestari Tibor Bogányi kertoo, että Musikvereinissä on esiintynyt aiemmin yhden käden sormilla laskettava määrä suomalaisorkestereita. Bogányin mukaan Wienissä vierailee ylipäätään melko harvoin orkestereita Pohjoismaista.

”Tämä on ihan mahtava Tiborin (Sinfoeniettan ylikapellimestari) kautta tullut mahdollisuus”, iloitsee Sinfoeniettan intendentti Leena Harmaala.

Pori Sinfonietta soittaa Musikvereinissa sunnuntaina 8. lokakuuta Aus Finnland -nimisen konsertin, jonka ohjelmassa on muun muassa porilaissäveltäjä Selim Palmgrenin Aus Finnland, Jean Sibeliuksen op. 37 lauluja ja Beethovenin Ah! Perfido -aaria. Wienissä Pori Sinfoniettan kanssa esiintyy yksi maailman kysytyimmistä sopraanoista, suomalainen Camilla Nylund.

Sama ohjelma on nähtävissä myös Porissa ennen orkesterin lähtöä Itävaltaan. Sinfonietta esittää Aus Finnland -kokonaisuuden Porin Promenadisalissa torstaina 5. lokakuuta. Tuolloin solistina on porilaislähtöinen sopraano Reetta Haavisto, sillä Wienissä solistina toimiva Camilla Nylund ei ehtisi matkustaa paikalle.

Viisi vuotta orkesterin ylikapellimestarina toiminut Tibor Bogányi kertoo, että koska pandemia lykkäsi konserttia, esiintymistä maailmankuulussa salissa on ehditty sulatella pari vuotta. Suurin hämmästys onkin ehtinyt vaihtua soittajien keskuudessa jännittyneeseen innostukseen.

Sinfoniettan kutsui esiintymään Wieniin viulisti-kapellimestari Michael Maciaszczyk, joka ihastui Porin kaupunginorkesteriin kahden viime vuosina tekemänsä vierailun aikana. Maciaszczyk ja Bogányi pitävät toistensa työskentelytyyleistä, minkä vuoksi Maciaszczyk vieraili Sinfoniettan vieraana Porissakin.

”Vaikka tilaisuus soittaa Wienissä tulikin minun kauttani, tämä on orkesterin ansiota. Ei meitä kutsuttaisi sinne, jolleivat he soittaisi niin hyvin”, Bogányi sanoo.

Ylikapellimestari nimittää Wienin Musikvereiniä eräänlaiseksi musiikin pyhätöksi ja sanoo, että esiintyminen siellä on monen mutkan ja erikoisen systeemin takana. Konserttitalo on myös erittäin tarkka esittämästään ohjelmasta. Bogányin mukaan esimerkiksi Palmgrenin soittaminen isolla näyttämöllä on siellä aika lailla ainutlaatuista.

