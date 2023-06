Kesäteatterit valitsivat näytelmän toisistaan tietämättä.

Eura, Kokemäki

Näytelmä nimeltä Mummonmökki saa ensi-iltansa kesäkuussa sekä Euran Pyhäjärvi-Teatterissa että Halkeenkiven kesäteatterissa Kokemäellä. Ensi-illat ovat peräkkäisinä päivinä. Kauttualta on matkaa Kokemäen Korkeaojan kylään noin 40 kilometriä.

Harvinainen yhteensattuma syntyi siten, että kumpikin harrastajateatteri harjoitteli näytelmää toisistaan tietämättä. Pyhäjärvi-teatteri oli hakenut Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n luvan näytelmän esittämiseen. Halkeenkiven kesäteatteri haki lupaa vasta myöhemmin.

EsitysLUVILLA varmistetaan se, ettei tällaisia päällekkäisyyksiä yleensä synny. Koska Pyhäjärvi-Teatterilla oli jo esityslupa, heiltä tarvittiin erikseen suostumus, jotta samaa näytelmää naapurikunnassa harjoitteleva Halkeenkiven kesäteatteri sai myös luvan esittää sen.

Vaikka yllätys ei ollut mieluisa, Pyhäjärvi-Teatteri päätyi antamaan luvan. He olisivat voineet myös kieltäytyä, koska sopimusten mukaan samaa näytelmää ei yleensä saa esittää samaan aikaan 100 kilometrin säteellä.

”Emme halunneet olla hankalia. He ovat harrastajia ja me olemme harrastajia, emmekä halunneet laittaa kapuloita rattaisiin, mutta onhan se ehkä jonkinasteinen riski. Oli riski tai ei, eiköhän tässä maassa kaikille tilaa riitä”, kommentoi Pyhäjärvi-Teatterin puheenjohtaja Mari Hirvelä.

Halkeenkiven kesäteatterin Mummonmökin ohjaaja Riitta Kujansuu kuvaa saman näytelmän valikoitumista puhtaaksi sattumaksi.

”Olimme molemmat jo aloittaneet harjoittelun, ja tämä havaittiin siinä vaiheessa, kun aloin hakea lupaa näytelmäkirjailijaliitolta. Sovimme mainostamismenetelmistä ja muista keskenämme ja sovussa jatkoimme harjoittelua samalla näytelmällä”, Kujansuu sanoo.

Mummonmökki on ollut viime vuosina hyvin suosittu näytelmä, jota esitettiin viime kesänä peräti seitsemässä kesäteatterissa.

Sopuun päästiin, koska kumpikin teatteri katsoi, että heidän yleisönsä tulevat eri alueilta. Pyhäjärvi-Teatterin yleisö on pääosin suunnalta Säkylä–Eura–Huittinen, Halkeenkiven kesäteatterin puolestaan Harjavalta–Ulvila–Kokemäki–Kiikoinen -seudulta.

Alun perin ensi-iltapäiväkin oli molemmissa teattereissa sama, mutta Pyhäjärvi-Teatteri siirsi omaa ensi-iltaansa.

Näytelmästä on olemassa kaksi eri versiota, ja naapurikuntien näytelmistä on tulossa erilaiset. Näytelmäteksti kertoo mummosta, joka joutuu terveyskeskukseen potilaaksi. Rahapulaan joutuneet sukulaiset alkavat punoa juonia päästäkseen käsiksi perintöön: mummonmökkiin.

”Näytelmä on oikein hauska, naurua on riittänyt harjoituksissa paljon. Se on farssimainen komedia, ja meidän versiossa on myös musiikkia. Meillä on näyttelijöitä ikähaarukalla 12–78 vuotta”, Hirvelä sanoo.

Myös Halkeenkiven kesäteatterissa näyttelijöinä on eri-ikäisiä lapsia, nuoria ja aikuisia. Kujansuu arvelee Reijo Honkosen kirjoittaman Mummonmökin olevan niin suosittu kesäteatterinäytelmä, koska se ei ole ”peruskesäteatterihömppää.”

”Kirjailija on itse sanonut, että se on maalaiskomedian ja brittiläiskomedian pyhä liitto. Siinä on viiltävää ajankuvaa: terveydenhuollon problematiikkaa, hoitajapulaa, lääkäripulaa. Se on hiukan farssin tyyppinen, hyvin nopearytminen ja haastavakin harrastajille, mutta aihe oli niin kiinnostava, että halusimme tehdä sen.”

Mummonmökin ensi-ilta Pyhäjärvi-Teatterissa 27.6.ja Halkeenkiven kesäteatterissa 28.6.