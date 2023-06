Uutuusromaanissa kauheat näkymät ja uutiskuvat seuraavat toistaan.

Tiina Raevaaran romaanissa ihmisiä sairastuu karmeaan virukseen. Kirjassa on bioterrorin tutkijoita, korruptoituneita poliiseja, kuolleita kansanedustajia ja yllättäviä sukulaisuusyhteyksiä.

Tiina Raevaara: Uinuva solu. Like 2023. 247 s.

Kirjailija Tiina Raevaaran (s. 1979) uutuusromaani Uinuva solu alkaa raitiovaunusta, jossa päähenkilö ja minäkertoja Eerika istuu tyttärensä Tuulikin kanssa. Yksi matkustajista menehtyy kauheaan sairauskohtaukseen. Entisenä geenitutkijana Eerika tunnistaa oireet ja ihmettelee, miten harvinainen virus tulee häntä vastaan helsinkiläisessä paikallisjunassa.

Sisäministeriön tutkijana työskentelevä Mikael Petäjäsaari ottaa Eerikaan yhteyttä ja pyytää tämän avuksi bioterrorihyökkäyksen tutkintaan. Eerika lähtee entisen opiskelukaverinsa matkaan, koska uhka kohdistuu myös häneen ja Tuulikkiin. Uhka ja tutkinta laajenevat nopeasti kansainvälisiksi.

Uinuva solu on itsenäinen jatko-osa Raevaaran romaanisarjalle, joka kertoo entisestä geenitutkijasta Eerika Hämerannasta. Sarjassa ovat ilmestyneet aikaisemmin romaanit Kaksoiskierre (2020), Polaaripyörre (2021) ja Sielujen syöveri (2022).

Uutuusromaanissa kauheat näkymät ja uutiskuvat seuraavat toistaan. Ihmisiä sairastuu karmeaan virukseen, ja myös tutkijat saavat osansa. Löytyy korruptoituneita poliiseja, kuolleita kansanedustajia, yllättäviä sukulaisuusyhteyksiä ja hurjankuuloisia virusnimityksiä.

Suomalaispoliisit yrittävät ehtiä irvokkaiden tapahtumien edelle, mutta useimmiten epäonnistuvat. Kaikki juontaa Venäjälle, josta saapuu kommandopipoisia pahiksia Suomeen.

Kirjailija kuljettaa lukijaa jälleen tottuneesti kansainvälisille kentille. Venäjä on romaanin taustalla vahvana taustavaikuttajana, samoin Ukrainan sota. Raevaara hallitsee myös lapsiperheen arjen kuvauksen. Olkoonkin, että Eerikan ja Tuulikin ydinperhe on syntynyt ainutkertaisella tavalla.

Jännityskertojana Raevaara onnistuu jälleen koukuttamaan lukijansa. Kirjailija ei tällä kertaa paisuttele tunnelmia karkeiksi kohtauksiksi tai splatter-henkisiksi hurmenäkymiksi vaan käyttää hyväkseen enemmän ihmisten mielikuvia. Tämä korostuu ennen muuta toimivassa loppukohtauksessa.

Tiina Raevaara on kirjailijana saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja Pro Scientia -palkinnon. Hän on toiminut pitkään tiedetoimittajana ja kolumnistina muun muassa Suomen Kuvalehdessä. Eerika Hämeranta -romaanisarja tulee lähelle biologitaustaista Raevaaraa siinä, että hän on väitellyt perinnöllisyystieteestä.