Kultakuume. Käsikirjoitus Markku Hattula ja Arto Seppälä. Ohjaus Hannu Nordström. Lavastus ja puvustus Tarja Loimupalo, Esko Ekman ja Taisto Kartastenpää. Rooleissa Sanna Männistö, Pirjo Ahlberg, Tuuli Meri, Sirkku Heilä-Aaltonen, Raakel Hämäläinen, Martta Santanen, Hannu Nordström, Jouko Takkunen, Jorma Kuusiluoma. Teatteri Reposaari. Ensi-ilta 11.6.

Kun maalaismiljööseen sijoitetut komediat kestävät ajan saatossa ja saavat paljon anteeksi, niin tähän päivään ja nykyaikaan istutetut näytelmät joutuvat jostain syystä tarkemman suurennuslasin alle. Vanhoissa, maaseudulle kirjoitetuissa näytelmissä on vankka kaava, joka on kestänyt ikiajat.

Maaseudun rauhaa häiritsee vain kaupungista saapuva ylioppilas tai rajantakainen laukkuryssä. Jos näytelmään saadaan vielä oikea hevonen, menestys on taattu. Tämän päivän elämänmeno on hektistä, usein markkinavetoista ja urbaania.

Näihin kehyksiin sijoittuu Kultakuume. Tuo jalometallihan on vaikuttanut ihmisen elämään ja elämänmenoon vuosituhansia. Kullasta on tullut synonyymi monelle halutulle, kaivatulle ja ihanalle asialle. Kullan arvo on heilutellut markkinoita ja alan pörssiä siihen tahtiin, että hinnan ollessa korkealla, saapuvat kullan ostajat vaikka kotiovelle tai ainakin lähimarkettiin.

Alalla askarteleva ostaja on Kultapoju (Jorma Kuusiluoma), joka valkoisessa puvussaan saa varsinkin naiset lankeamaan loveen. Lisätienisteillä on syynsä. Kihlasormukset laitetaan myyntiin ja elämä risaiseksi. Autokorjaamoyrittäjä Erno (Hannu Nordström) hukkaa pussillisen kultaesineitä. Korjaamolla taitaa mennä perin huonosti, kun yrityksestä ei löydy sataa euroa, jolla saisi Ladaan vetokoukun.

Silmälasiedustaja Joonaksen (Jouko Takkunen) roolin tarkoitus jää hämärän peittoon, mutta Siiri (Raakel Hämäläinen) räppää ajan hengessä. Näytelmän henkeen kuuluva lemmenpari löytyy yllättävästä suunnasta.

Välillä katsojasta tuntuu, että ohjauksessa on oikaistu alkuperäisestä käsikirjoituksesta. Muutama vanha vitsi naurattaa vieläkin, mutta kulta-sanan kaksimieliset taivutusmuodot ovat aikansa eläneet. Yleisen moraalin voisi kilpistää leskirouvan ja opettajan, Hilkan (Tuuli Meri) toteamukseen, että kun vihkisormuksetkin on nyt myyty, niin uskollisuuskin voidaan unohtaa. Vähän arveluttavalla tavalla orvolle kesätoimittaja Mintulle (Martta Santanen) saadaan äitipuolia peräti kaksin kappalein.

Vankan kirjoittajakaksikon runsaan tuotannon kärkeen tämä näytelmä ei yllä, mutta laulua, naurua ja melskettä kyllä riittää.