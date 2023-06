Muusikko Jukka ”Jusu” Syrenius on kuollut

Muusikko ja säveltäjä Jukka ”Jusu” Syrenius on kuollut. Hän menehtyi sairauskohtaukseen sunnuntaina. Syrenius oli syntynyt Porissa vuonna 1952.

Syrenius oli maailmanluokan kitaristi ja jazz- ja progemuusikko, mutta viihtyi kotikaupungissaan Porissa vaikuttaen vahvasti kaupungin ja koko maan musiikkielämään.

Syrenius nousi tunnetuksi vuonna 1969 perustamansa Elonkorjuu-yhtyeen kitaristina, laulusolistina ja säveltäjänä. Yhtye voitti Rockin Suomen mestaruuskilpailujen toisen sijan 1970. Elonkorjuu esiintyi muun muassa Ruisrockissa 1971 ja Pori Jazz -festivaaleilla 1974. Esikoisalbumi Harvest Time julkaistiin1972. Levy on nykyään keräilijöiden harvinaisuus.

Syrenius opiskeli Porin Musiikkiopistossa, Turun konservatoriossa ja Hyvinkään musiikkiopistossa sekä Berklee College of Musicissa Bostonissa.

Vuonna 1981 Syrenius julkaisi ensimmäisen sooloalbuminsa Memories of Tomorrow. Samoihin aikoihin Syrenius aloitti myös kansainvälisen uransa.

”Lähdin Norjaan kahdeksaksi vuodeksi. Törmäsin siellä Clifford Jarvisiin ja moneen muuhun, ja keikkailimme ympäri Eurooppaa kahdeksan vuotta. Kävimme myös Jenkeissä ja Etelä-Afrikassa”, Syrenius muisteli myöhemmin Satakunnan Kansan haastattelussa.

Hänen yhtyeinään olivat Elokorjuun lisäksi Jukka Syrenius Band ja The Touch. Syreniuksen oma levymerkki oli Touch Records. Jos Elonkorjuu työsti musiikkia jostain bluesin ja progen välimaastosta, Jukka Syrenius Band oli sen jazzahtavampi versio. Jukka Syrenius Band teki ensimmäisen keikkansa vuonna 1981 Pori Jazzeilla.

Syrenius ehti toimimaan myös opettajana Oulunkylän pop-jazz-opistossa, Kankaanpään musiikkiopistossa ja Porin Palmgren-opistossa.

Syrenius oli vahva persoona, joka työskenteli monen muusikon kanssa. Hän antoi vilpittömät tunnustukset kumppaneilleen, mutta oli myös kriittinen.

”On muusikoita, joiden kanssa on vain niin helppo soittaa ja sitten on niitä, joiden kanssa on kuin kivirekeä vetäisi”, totesi Syrenius itse.

Luonteeltaan Jusu Syrenius oli suuri persoona. Joskus räväköiden ja huumorintajuisten otteiden takana asui myös ujo-Jusu, jolle läheiset ja ystävät olivat tärkeimpiä.

Syreniukselle myönnettiin vuonna 2013 Suomen valtion taiteilijaeläke.