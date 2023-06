Vanhoissa uuneissa pääsee kurkistamaan taideopiskelijoiden installaatioihin.

18-vuotias Melissa Mäensivu haluaa lukion jälkeen opiskella taidetta.

Galleria Vanhan Savun tämän kesän ensimmäiset näyttelyt avaavat katsojille erilaisia fantasiamaailmoja. 18-vuotiaan Melissa Mäensivun työt ohjaavat yliluonnollisten tarinoiden värikkääseen maailmaan.

”Haluan töideni kautta viestiä katsojalle ihmetyksen tunnetta. Haluan antaa heille mahdollisuuden irrottautua omista huolistaan ja uppoutua töideni fantastiseen maailmaan”, Mäensivu kuvailee.

Noormarkkulaisen nuoren isä Matti Mäensivu on syntyjään Merikarvialta Lankosken kylästä. Melissa on harrastanut piirtämistä pienestä pitäen, mutta kun hän muutama vuosi sitten sai isoveljeltään piirtopöydän, alkoi syntyä pääosin digitaalista taidetta, josta on on tulostettu teoksia taidenäyttelyä varten.

”Syksyllä alkaa viimeinen vuosi lukiossa, ja sen jälkeen aion hakea opiskelemaan taidetta Helsinkiin”, Melissa kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Näyttelyn toinen taiteilija on Italiasta Suomeen muuttanut Enrico Mazzone. Talvisin hän opettaa italian kieltä Merikarvian-Siikaisten kansalaisopistossa. Myös hänen töissään liikutaan mielikuvitusmaailmassa.

”Olen pienestä pitäen kiinnostunut sarjakuvista ja maalauksista, erityisesti myöhäisromanttisesta kirjallisuudesta sekoitettuna mielikuvitusmaailmaan. Lordi Byron, Shelley, Poe, Lautreamont ja Lovecraft johdattivat minut fantasiamaailmaan, jossa aloin tuntemaan oloni mukavaksi”, Mazzone kuvailee.

Nelikymppinen taiteilija on elämässään ehtinyt moneen. Hän on esimerkiksi työskennellyt tekstiilisuunnittelun kehittämisen parissa prinsessa Tarfasin huvilassa Saudi-Arabiassa.

Hän on työskennellyt erilaisissa tehtävissä Ruotsissa, Saksassa, Lontoossa, Italiassa ja Islannissa, kunnes vuonna 2015 hän sai kutsun Raumalle, Raumars-residenssiin.

”Se oli tämän hetkisen elämäni ja taiteeni alkuvaihe. Residenssin tarkoitus oli tulla opettamaan ja avaamaan lapsille intohimoa piirtämiseen sekä myös antamaan oppitunteja taiteen renessanssista luovuuden ja taidon lähteenä. Tulokset olivat mahtavia!” hän iloitsee.

Enrico Mazzonen teos Ananga on pikkutarkkaa työtä.

Gallerian vanhoihin uuneihin Kankaanpään taidekoulun opiskelijat ovat rakentaneet installaatioita. Ika Närhen työ I really really wanna know your networth tutkii sosiaalisen statuksen, ulkonäön ja rahan luomia hiljaisia arvojärjestyksiä, sitä kuinka yhteiskunnassa tiettyjen ominaisuuksien ihannoiminen huomaamatta muuttaa ihmisten välisiä kanssakäymisiä.

”Rakastan tutkia taiteen avulla ihmisten mielensisäisiä maailmoja ja unia, kuin myös meidän suhdettamme jumaliin ja luontoon. Yhdistänkin usein todellisen maailmamme epätodellisten tai näkymättömien elementtien kanssa, näin luoden uusia mahdollisuuksia nähdä asioita eri tavalla”, Närhi kuvailee taidettaan.

Kiia Karjalaisen installaatio on nimeltään Luonnos. Työ koostuu paperista, luonnosvihosta ja kuvaprojisoinnista.

”Installaatio on kuvaus luovasta työskentelystä, ideoiden matkasta luonnoskirjasta näkyväksi teokseksi. Matkaan mahtuu hylättyjä luonnoksia, rutattuja paperipalloja. Yrityksiä. Erehdyksiä. Valintoja. Ne ovat tärkeä osa luomisprosessia ja elämää”, Karjalainen toteaa.