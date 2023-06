Ranskalainen hittikomedia porilaisittain pyörii yhden vitsin ympärillä ja näyttää kuinka härskisti voi hyväksikäyttää hyväntahtoista vieraanvaraisuutta.

Veera (Maria Kuusiluoma) kokopunaisessa mekossaan on hetkittäin kuin pirullinen naispaholainen. Risto (Joonas Nordman) on hämmentynyt naisystävänsä ajatuksenjuoksusta. Janne (Miika Muranen) ja Helena (Jenni Kokander) yrittävät parhaansa mukaan kääntää illalliskutsujen oudon tunnelman viihtyisäksi.

Vaimoni on toista maata. Kirjurinluodon kesäteatteri. Ensi-ilta 10.6. Käsikirjoitus Gilles Dyrek, suomennos Reita Lounatvuori, ohjaus ja äänisuunnittelu Miika Muranen, lavastussuunnittelu Olli Tervo, pukusuunnittelu Saija Siekkinen. Rooleissa Jenni Kokander, Miika Muranen, Joonas Nordman ja Maria Kuusiluoma.

Kirjurinluodon kesäteatterin viidestoista kesänäytelmä on ranskalainen komedia Vaimoni on toista maata, joka on kahdenkymmenen vuoden ajan kerännyt yleisöjä ympäri maailmaa. Alkuperäisteksti Venise sous la neige on näytelmäkirjailijan Gilles Dyrekin kynästä. Pohjoismaisen kantaesityksen teki Helsingin kaupunginteatteri vuonna 2009 ja sen jälkeen teosta on esitetty Suomessa niin ammattiteattereiden kuin harrastajaryhmien toimesta. Tänä kesänä se pyörii Porin lisäksi ainakin Riihimäellä.

Näytelmän ennakkohypetys Porissa oli siinä määrin valtava, että loppuunmyytyä esityskautta mainostettiin jo reilusti ennen ensi-iltaa. Maria Kuusiluoman Poriin tuottama esitys kiinnostaa, sillä lavalla ovat hänen lisäkseen monista tv-ohjelmista tuttu koomikko Jenni Kokander ja hiljattain porisuhdeneuvojana huippusuosion saavuttanut Joonas Nordman. Kvartetti täydentyy näyttelijä-ohjaaja Miika Murasella, jolle ohjaus Kirjurinluotoon on kolmas (aiemmat Pokka pitää 2019 ja Gabriel, tule takaisin! 2022).

Tarina alkaa, kun ylitsevuotavasti toisilleen lirkuttelevat Janne (Muranen) ja Helena (Kokander) odottavat illallisvieraita. Neljä vuotta yhteistä matkaa kulkenut pari suunnittelee pieteetillä lähestyvän hääjuhlansa istumajärjestystä, eivätkä ole koskaan riidelleet.

Illalliselle saapuvat Risto (Nordman) ja Veera (Kuusiluoma), joiden suhde on ajautunut myrskyn silmään: ympärillä velloo, vaikka näennäisesti esitetään tyyntä. Janne ja Risto ovat vanhoja opiskelukavereita, jotka ovat tavanneet sattumalta ja päättäneet verestää opiskelumuistojaan yhteisellä illallisella.

Kehkeytyy varsinainen väärinymmärryksen vyyhti, kun raivon vallassa oleva Veera ei saa kiukultaan edes tervehdittyä. Pian Janne ja Helena tulkitsevat naisystävän olevan ulkomaalainen – onhan se ollut Ristolla tapana. Veera lähtee leikkiin ja lisää vettä myllyyn.

Tekstillisesti teos jää polkemaan saman vitsin ympärille ja turhan nopeasti saa punottua, minne juonilanka johdattaa. Monet vitsit voi aavistella etukäteen, mutta onneksi joukossa on kourallinen juttuja, jotka pääsevät yllättämään ja naurattavat aidosti. Katsojaa kiinnostaa ennen muuta yksi asia: mikä on saanut Veeran veret kiehumaan. Valitettavasti suuttumuksen syy jää avautumatta.

Teosta kantaa pariskuntien välinen kontrasti: kun liioitelluista pareista toinen on ällöttävän makea ja toinen dynamiikaltaan jopa toksinen, löytää katsoja hauskaa tuttuutta molemmista ääripäistä.

Kesäteatterityyliin yleisöä kosiskellaan tekstin paikallistamisella ja mainintansa saavat niin Pori, Rauma kuin Huittinen. Väliajalle kuljettaa Antti Tuiskun Rahan takii -kappaleen karaokeversio, joka tuntuu päälle liimatulta nostatushetkeltä.

Kaikki neljä tasavahvaa hahmoa ovat oikeastaan melko järjettömiä. Kuusiluoman Veera on niistä överein. Tarkoituksella ylinäytelty tulkinta naurattaa paikoitellen ansaitusti, mutta roolin kaoottisuus myös puuduttaa. Kuusiluoman parina Nordmanin vähäeleisyydellä on huumoriarvoa. Kokanderin pienet huokailut ovat herkullisia komediapaloja ja Murasen Janne on vaikuttavan vauhdikas. Ammattilaisten käsittelyssä farssin rytmi on täysin kohdillaan.

Saija Siekkisen puvustus mukailee onnistuneesti parien latauksia ja Olli Tervon lavastus on juuri oikealla tavalla realistinen miljöö: keskiluokkainen koti Marimekon kankaineen, sisustusjulisteineen ja lasikoristeineen. Portviini juodaan pienistä kristallilaseista ja salaattikulhossa on oikeaa salaattia: panostaminen yksityiskohtiin luo laadukkaat puitteet.