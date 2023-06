Karvian kesäteatterin näytelmä on selkeä kokonaisuus, joka onnistuu viihdyttämään. Huumori lähisuhdeväkivallan ja homoparien kustannuksella ei kuitenkaan ole tätä päivää.

Kaapista ulos. Käsikirjoitus Markku Hyvönen, ohjaus Leena Koivula. Rooleissa Sinikka Myllyviita, Tapio Keskitalo, Arja Ruinu, Pentti Pentinmäki ja Lauri Viitala. Karvian OMA kesäteatteri. Ensi-ilta Kulttuurikeskus Skantzissa 7.6.

Useamman vuoden kestäneen koronakaranteenin aikana Allin (Sinikka Myllyviita) ja Jussin (Tapio Keskitalo) kotona on vieraillut ainoastaan kireä ilmapiiri. Patoutumille annetaan kuitenkin kyytiä, kun kylään saapuu Allin sisko Reetta (Arja Ruinu) ja hänen mustasukkaisuuden tautiin sairastunut miehensä Uki (Pentti Pentinmäki). Väärinkäsitysten suma parisuhdekomediaa varten on valmis.

Käsikirjoittaja Markku Hyvösen teksti synnyttää draamallisen solmun sekä katsojan mielenkiinnon vaivattomasti. Valitettavasti väärinkäsitysten ja juonellisten sivupolkujen määrän kasvaessa niiden purkaminen jää huolimattomaksi. Tällöin esityksen toimiva perustilanne monimutkaistuu turhaan.

Näyttelijäntyössä on kauttaaltaan viehättävää rentoutta ja rauhaa. Edes pienet epäröinnit ja tekniset haasteet eivät estä esiintyjiä ottamasta tilaa ja aikaa. Ajoittain rentous kaipaisi vastaparikseen myös suurempaa energiaa ja nopeampaa tempoa. Nyt esityksen kokonaisrytmi jää hieman tasapaksuksi.

Näytelmää vauhdittamassa oli laaja kirjo kotimaista musiikkia Kikasta Kari Kuuvaan. Harmillisesti kappaleet jäävät hieman irrallisiksi, kun toiminta näyttämöllä pysähtyy aina laulun ajaksi. Kappaleet eivät juurikaan edistä saati syvennä tarinaa.

Klassisia asetelmia on esityksessä pyritty tarkastelemaan uudestaan. Sukupuolirooleja yritetään varovaisesti laajentaa moniulotteisimmiksi. Erityisen riemastuttava hetki on Ukin ja ulosottoviranomaisena toimivan Koirasen (Lauri Viitala) yllättävä kohtaaminen, jonka aikana he syventyvät ruotimaan mustasukkaisuutta ja omia epävarmuuksiaan.

Miesten keskinäinen tapa kokeilla tunteiden näyttämistä ja sanallistamista sekä toistensa tukemista on jopa liikuttavaa. Tästäkään ei silti täysin ilman viinaa selvitä, joten esitys ei esimerkiksi miehenä olemisen kuvastoa päivitä.

Mustasukkaisuuden kysymyksiin ei esityksen aikana juurikaan tunnu löytyvän apukeinoja. Sormien tunkeminen pistorasiaan tai valerakastajan keksiminen ei toimi edes näyttämöllä.

Häijy huumori kehystää koko esitystä vaihtelevalla menestyksellä. Kielellisesti rikas piikittely toimii kuitenkin paikoin oivallisesti. Erityisesti Myllyviidan komediallinen rytmitaju elävöittää näyttämöä ja hänen rohkea ilmaisunsa on ilahduttavaa.

Pikkutuhmien vitsien kanssa ei esityksessä säästelty, ja yleisön naurunpurskahteluista päätellen hyvä niin.

Vitsien kohteeksi valikoitui silti kyseenalaisiakin aiheita. Lähisuhdeväkivallalla uhkailu on arveluttavaa huumoria, vaikka kirveen varressa olisikin nainen.

Ja jos pelkkä ajatuskin kahden ikämiehen välisestä romanssista on esityksessä naurun asia, sopii kysyä, voivatko homot olla ylipäätään muuta kuin pelkkä vitsi?

Edes esityksen lopussa laulettu Markku Aron kappale Antaa kaikkien kukkien kukkia ei pehmitä kenties ajattelemattomuuttaan syntynyttä vaikutelmaa.