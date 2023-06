Hui kauhistus! -lastennäytelmä rakentuu useammasta eri tarinasta, ja Nakkilassa kokonaistoteutus jää rikkonaiseksi.

Hui kauhistus! Nakkilan kesäteatteri. Ensi-ilta 4.6. Teksti Mauri Kunnas, dramatisointi Sami Rannila, sovitus ja ohjaus Aa-Pee Söderdahl, äänimaailma Aa-Pee Söderdahl ja Jarkko Kivi, laulujen sävellys ja toteutus Aki Peltonen.

Rooleissa: Laura Tarmo, Satu Kilkku, Aino-Emilia Mäenpää, Alisa Raitanen, Tilda Leppänen, Mikko Mäenpää, Peppi-Inkeri Seppänen, Brita-Helena Railola, Aliisa Lehtiranta, Kristiina Hämäläinen, Tiitus Österlund, Tuua Kilkku, Sirpa Kankeri, Jasmin Ukkonen, Tiitus Poikulainen, Anne Lehtiranta, Akusti Julkunen.

Lähtökohtaisesti aurinkoinen kesäteatterilava on hieman haasteellinen miljöö jännittävälle kauhutarinalle, joka käynnistyy, kun kertojat (Laura Tarmo ja Satu Kilkku) kehottavat yleisöä yhteispuhalluksella sytyttämään tulen aavemaisiin kynttilänjalkoihin. Katsoja tuijottelee muovisia liekkejä, ja kolmannella puhalluksella pienet valot taitavat syttyä. Perheen pienemmät ja isommatkin puhkuvat toki innolla mukana.

Hui kauhistus! perustuu Mauri Kunnaksen samannimiseen lastenkirjaan. Teksti koostuu useammasta hauskan opettavaisesta kauhusadusta, joita pienenkään katsojan ei tarvitse pelätä.

Lavalla tavataan kummitusperheen lisäksi muun muassa mörköjä, muumio, lumimies, vampyyrikreivi, Luuranko Leo, Noita Koukkunokka ja Mäkisen Pappa. Kun todetaan, että kaapissa asustava pikkumörkö pelkää pappaa yhtä paljon kuin pappa pelkää pikkumörköä, ja että molemmat ovat pelänneet aivan turhaan, ollaan tarinan ytimessä.

Ensi-illassa esitys kaipaa rakenteensa vuoksi tarkkuutta rytmiin. Tarinoiden loppuihin kiirehditään ja paikoitellen opetukset hukkuvat epäselvän artikulaation alle. Pienellä tarkentamisella Kunnaksen hauskat hahmot saisivat lisää tuulta alleen. Nyt esimerkiksi Pieru-Kummituksen käynti lavalla menee kokonaan ohi. Ensi-illassa myös lauluissa on jonkin verran rytmillisiä haasteita ja epäpuhtautta. Äänitehosteiden ja lavatapahtumien yhteispeli ei suju täysin saumattomasti.

Tarinoista kokonaisuutena ehein on vampyyrikreivin (Sirpa Kankeri) hammaslääkärikäynti. Hammassärkyään valittelevaa kreiviä tarkastukseen saattelevat tomerin elkein Jasmin Ukkonen ja Kristiina Hämäläinen, jonka kummitusvauva on niin ikään sangen valloittava. Aliisa Lehtiranta hammaslääkärinä on mukaansatempaava.

Kunnakselle tunnusomaista visuaalista runsautta ja pieniä yksityiskohtia olisi mahtunut mukaan enemmänkin. Lavaversiossa detaljeista hauskimpia ovat sisiliskon sylki ja sammakon syylä, jotka lauletaan mukaan Koukkunokan (Kankeri) loitsuun, sekä hikkaa pois pelottelemassa käväisevä merihirviö vanha Nissinen. Maskeerausta ja Kunnaksen eläinmaailmaa jää toteutuksessa kaipaamaan.

Aa-Pee Söderdahlin ohjauksen kiinnostavimmat ratkaisut ovat katsomon hyödyntäminen lumimies-kohtauksessa ja shakinpeluu-kohtaus, jossa ensemble liikkuu pelinappuloina.

Monet sovituksen vitsit, kuten lumimiehen kengät, aukeavat paremmin, jos kirjaversio on tuttu. Kunnaksen teos kannattaa siis kaivaa kirjahyllystä tai lähikirjastosta ennen teatterivierailua.