Bruce Dickinson totesi kahden biisin jälkeen, että edellisestä Tampereen-keikasta on aikaa. Iron Maiden oli ennen viikonloppua esiintynyt Tampereella vain vuosina 2006 ja 2008. ”It’s nice up here”, Dickinson sanoi, viitaten Tampereen sijaintiin suhteessa Helsinkiin, jossa yhtye on esiintynyt lukuisia kertoja.