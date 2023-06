Nyt on huikea cover-versio – Katso ja kuuntele Ozzy Osbournen klassikkobiisi Cygnaeuksen koulun kuudesluokkalaisten taiturien tulkitsemana

Lyömäsoittimilla syntyy persoonallinen tulkinta 1980-luvun alun menestyskappaleesta.

Kuudesluokkalainen Hitoro Sahi on ehtinyt esiintyä jo Pori Sinfoniettankin solistina.

Pori

Cygnaeuksen 6. musiikkiluokan oppilaat osoittautuvat melkoisiksi lahjakkuuksiksi. He ovat tehneet vaikuttavan cover-version Ozzy Osbournen metalliklassikosta Crazy Train lähes pelkillä lyömäsoittimilla.

Versio on nähtävissä ja kuultavissa paitsi tällä videolla, myös koulun lauantaisissa kevätjuhlissa.

"Koska luokasta löytyi niin paljon erittäin hyviä soittajia, uskalsin harjoituttaa luokalla näin virtuoottisen sovituksen Crazy Trainista. Olen kyllä aivan varma ettei koko Suomesta löydy koululuokkaa, joka pystyisi samaan”, kehuu luokan opettaja Tommi Kolunen.

”Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Oli kiva tehdä yhteistyötä näin fiksujen oppilaiden kanssa.”

Porista on viime vuosina tullut monia hyviä lyömäsoittajia, jotka ovat päätyneet ammattiopintoihin ja työelämään asti. Ilmiön taustalla on Palmgren-konservatorion lyömäsoitinopettaja Toni Hietala, joka on tehnyt pitkäjänteistä opetustyötä sekä järjestänyt Porissa lyömäsoitintapahtumia ja -mestarikursseja.

Videolla lyömäsoittimia soittavat oppilaat ovat samalla Cygnaeuksen 6. musiikkiluokalla, mutta opiskelevat kaikki myös Palmgren-konservatoriossa.

Rumpusettiä soittaa Eikka Suosalo, malleteilla tunnelmoivat Aku Heinonen, Aino Lehtisalo, Jusa Riihelä ja Hiroto Sahi. Sahi esiintyi viime viikolla Pori Sinfoniettan solistina ja pyrki tänä keväänä opiskelemaan Sibelius-akatemian nuoriso-osastolle.

