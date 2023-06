Upeasti animoitu Spider-Man: Across the Spider-Verse käsittelee tuttua kysymystä siitä, voiko omaa kohtaloaan muuttaa.

Miguel O’ Hara (Oscar Isaac) taistelee Jorma Tacconen esittämän Korppikotkan kanssa Spider-Man: Across the Spider-Verse -animaatiossa.

Animaatio

Spider-Man: Across the Spider-Verse, ohjaus Joaquim Dos Santos, Kemp Powers ja Justin K. Thompson. 140 min. K12. ★★★

Viiden vuoden takainen Spider-Man: Into the Spider-Verse oli ilahduttavin hämähäkkimieselokuva sitten ohjaaja Sam Raimin trilogian (2002–2007). Eri animaatiotyylejä yhdistellyt elokuva oli kaunis, postmoderni ja hauska.

Into the Spider-Versen juoni muistutti Marvelin muista supersankarielokuvista. Päähenkilö oli radioaktiivisen hämähäkin puraisema brooklynilaisteini Miles Morales (Shameik Moore), joka tempautui rinnakkaisulottuvuuksien väliseen seikkailuun.

Mutta siinä missä uudet Ant-Manit ja ihmisnäyttelijöillä tehdyt Spider-Manit ovat tuntuneet kyynisen yritysstrategian osasilta, huokui animaatioelokuvasta tekemisen ilo.

Sen tuottivat Lego Elokuvan ohjaajat Chris Miller ja Phil Lord, joiden äkkiväärä, animaation rikasta perintöä hyödyntävä tyyli on vaikuttanut merkittävästi yhdysvaltalaiseen animaatioelokuvaan.

Into the Spider-Verse oli hitti, joten jatkoa seurasi. Across the Spider-Verse on samaa, mutta isommin. Se ei ole pelkästään hyvä asia.

Tapahtumat käynnistyvät puolitoista vuotta Moralesin hämähäkin puremasta.

Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) kantaa omassa ulottuvuudessaan hämähäkkinaisen manttelia ja painii vaikean isäsuhteen kanssa. Hän päätyy hämis-Moralesin ulottuvuuteen, missä tuhojaan tekee ulottuvuuksien välillä hyppivä Pilkku-niminen pahis (Jason Schwartzman).

Stacy ja Morales tutustuvat ulottuvuuksien väliseen hämähäkkihenkilöiden yhteisöön. Sankareita yhdistävät tietyt solmukohdat heidän elämissään. Jokainen on menettänyt läheisen: sedän, isän tai rakastetun.

Uskomus on, että solmukohdat pitävät multiversumin pystyssä. Niihin kajoaminen romahduttaisi kaiken.

Kysymys kuuluu, voiko hämähäkkihenkilö paeta kohtaloaan. Onko hänen mahdollista pelastaa läheisensä ilman, että maailma saa kärsiä?

Teemat ovat supersankaritarinoiden kyllästämässä mediaympäristössä tuttua kauraa. Across the Spider-Verse ei tuo teini-ikäisen maailmanpelastajan tarinaan kauheasti uutta.

Miles Morales esittää rinnakkaisuniversumien väliseen seikkailuun tempautuvaa teiniä.

”En tiedä, miten korjaisin kaiken” on 15-vuotiaan suusta kuultuna musertava repliikki. Ei tämän ikäisen kuulukaan tietää.

Kun saman mahdottomuuden kanssa painii jo ties kuinka mones teinisankari, teho kuitenkin haalistuu.

Across the Spider-Verse noudattaa myös Marvel-tarinoiden kaavaa, jossa panokset kasvavat osa osalta. Isompi skaala tarkoittaa synkempää ja totisempaa sävyä.

140-minuuttinen Across the Spider-Verse on tiettävästi pisin laajan teatterilevityksen saanut amerikkalaisanimaatio.

Pituus tuntuu loppua kohden. Viimeiset 30 minuuttia tuntuvat vääjäämättömän cliffhangerin petaamiselta.

Kyseessä onkin kaksiosaisen tarinan ensimmäinen puolisko, Beyond the Spider-Verse tulee vuoden päästä. Erillinen spin-off-elokuvakin on suunnitteilla.

Yritysstrategia alkaa hahmottua.

Kohtausten sisällä rytmitys on sen sijaan mestarillinen. On paljolti leikkauksen ansiota, että napakkatahtinen, eklektisesti animoitu toiminta pysyy ymmärrettävänä jopa ison Imax-salin eturiveistä.

Jokaisella ulottuvuudella on oma estetiikkansa, ja esimerkiksi vesivärit Gwen Stacyn maailmassa hivelevät silmää. Virtuaalinen kamera liikkuu 2D-tyyliin animoiduissa 3D-ympäristöissä tavalla, jota tekee mieli kutsua elokuvalliseksi.

Ohjaajat ovat vaihtuneet ykkösosasta debytanttikolmikkoon Joaquim Dos Santos, Kemp Powers ja Justin K. Thompson, mutta sitä ei huomaa.

Rinnakkaisulottuvuuksien mahdollisuuksista otetaan irti paljon – mutta ei siltikään kaikkea.

Vammaisuus, jota on alettu hivuttaa Pixarin Punaisen kaltaisten animaatioiden kuvastoon, näkyy välähdyksenä pyörätuolikoripallosta. Hämähäkkihenkilöitä on moneen lähtöön, mutta päähahmot ovat kaikki vammattomia atleetteja.

Ehkä jostain ulottuvuudesta vielä joskus löytyy henkilö, joka oikeasti haastaa sankarihahmon perussapluunaa.

Pääosissa Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Jason Schwartzman, Brian Tyree Henry.