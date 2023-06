Vaimoni on toista maata -näytelmä on käynyt kaupaksi niin, että lisäesityksetkin ovat lähes loppuunmyytyjä.

Jannen (Miika Muranen) ja Helenan (Jenni Kokander) liitto kukoistaa, mutta Ristolla (Joonas Nordman) ja Veeralla (Maria Kuusiluoma) on hiukan hankalampaa.

Pori

Uutisvuoto, Siskonpeti, Putous, Pelimies, Joonas Nordman Show, Heinähattu ja Vilttitossu, Peruna, ja niin edelleen. Salme Pasi, Matti Pikkuvanhanen, Porisuhdeneuvoja Luukkone, Matti Kattilakoski ynnä monia muita.

Joonas Nordman on ollut eri medioissa isosti näkyvillä lukuisissa rooleissa. Monelle saattaakin tulla yllätyksenä, että Kirjurinluodon kesäteatterin Vaimoni on toista maata on hänen monipuolisella urallaan vasta toinen näytelmä ammattiteatterin lavalla.