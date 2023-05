Festivaalilippujen hinnannousuun vaikuttavat muun muassa kohonneet rakennus-, rahti- ja henkilöstökulut.

Pori Jazzin päivälipun hinta lähestyy sataa euroa. Festarilippujen hinnat ovat nousseet Satakunnassa viime vuosina voimakkaasti. Pori Jazzin päivälippu maksaa nyt 99 euroa, RMJ:n ja Iskelmä Porin päivälippu 85 euroa sekä Porisperen 74,50 euroa.

Eniten viime vuodesta on noussut Pori Jazzin päivälippu, joka nousi viime vuodesta 14 eurolla eli 16 prosenttia. Iskelmä Porin päivälipun hinta on noussut viime vuodesta 10 euroa (13 prosenttia), RMJ:n 6 euroa (7 prosenttia) ja Porisperen 5,50 euroa (8 prosenttia).

Vaikka Pori Jazz -päivälippu on tässä vertailussa kallein, se on yhä selvästi edullisempi kuin monien suurten suomalaisten festivaalien päivälippu. Esimerkiksi päivälippu Ruisrockiin maksaa 125 euroa ja Provinssiin tai Flow-festivaalille 119 euroa.

”Kun vertaamme sellaisiin festivaaleihin, jotka ovat meidän mielestämme verrokkeja kanssamme, olemme olleet liikkeellä hyvin maltillisten korotusten kanssa”, sanoo Pori Jazzin toiminnanjohtaja Kristian Vainio.

Porisperen ylivoimaisesti eniten myyty päivälippu on S-etukorttihintainen lippu, joka on hinnaltaan 67,50 euroa. Porisperen päivälippu on tänä kesänä jopa 37 prosenttia kalliimpi kuin vuonna 2018. Tämä selittyy sillä, että vuonna 2022 festivaali siirtyi Kirjurinluoto-Areenalle, mikä nosti artistibudjettia ja tuotantokuluja noin 30 prosenttia.

Porisperen promoottori Harri Vilkunan mukaan juuri festivaalipaikan vaihtuminen on suurin syy hinnankorotukseen. Lisäksi pandemian jälkeen festivaalin tekniikasta vastaavien yritysten hinnat ovat nousseet voimakkaasti.

Pori Jazzin toiminnanjohtaja Kristian Vainio kertoo, että lippujen hintaa on ollut pakko nostaa kohonneiden rakennus- ja artistikustannusten takia. Voimakkaimmin ovat nousseet rakentamisen kustannukset, jotka ovat merkittävä osa festivaalin budjettia. Alueella riittää pystytettävää lavarakennelmista myyntipaikkoihin.

Gettomasa sai yleisön mukaan RMJ:ssä kesällä 2022.

RMJ:n tuotantopäällikkö Jonna Pihkala listaa festivaalilipun hintaan vaikuttavia kuluja olevan artistikustannukset, tapahtuman rakentamiseen liittyvät infrakustannukset sekä tuotannon siivous-, henkilöstö, catering- ja majoituskulut. Eniten näistä ovat nousseet rahti- ja henkilöstökulut, mutta kaikki kustannukset ovat nousseet kautta linjan. Lipun hintoja ei ole nostettu samassa suhteessa kuin tuotantokustannukset ovat nousseet.

”Kaikkea ei ole laitettu asiakkaan piikkiin. Olemme etsineet muita ratkaisuja siihen, miten päästään plussan puolelle ja tulokseen tapahtuman teossa”, Pihkala sanoo.

Kaikkien vertailtujen festivaalien hintoja on porrastettu siten, että mitä aikaisemmin lipun ostaa, sitä edullisempi on hinta. Pori Jazz ja RMJ ovat käyttäneet tänä vuonna aiempaa enemmän porrastusta.

Esimerkiksi Pori Jazz -päivälipun sai joulukuun loppuun asti 82 eurolla ja 31.3. asti S-etukortilla 85 eurolla. Pori Jazz tai Porispere-päivälipun sai puoli vuotta sitten 20 prosenttia edullisemmin kuin nyt. Kolmen päivän RMJ-lipun sai viime kesänä heti tapahtuman jälkeen hintaan 99 euroa, talvella 129 eurolla ja nyt 145 eurolla.

Porrastuksilla pyritään vaikuttamaan kuluttajakäyttäytymiseen siten, että ihmiset ostaisivat liput lippuja aikaisemmin.

”Meidän suunnitteluamme helpottaa se, mitä aikaisemmin ihmiset ostavat lipun. Saamme siitä tietoa, miten lipunmyynti etenee, ja osaamme tarkemmin arvioida, mikä lopullinen kävijämäärä tulee olemaan. Se vaikuttaa järjestäjienvalvojien määrään, siihen paljonko vessoja alueella on ja kaikkeen tällaiseen”, Pihkala sanoo.

Sekä Porispere että RMJ on tällä hetkellä myynyt noin 40 prosenttia lipputavoitteestaan. Kumpikin festivaali myy suurimman osan lipuista tyypillisesti vasta viimeisen kuukauden aikana.

Kuluttajahinnat nousivat viime vuonna keskimäärin 7,1 prosenttia. Inflaatio vaikutti selvästi ihmisten vapaa-ajan viettoon. Kuluttajaliiton kyselyssä viime vuonna 44 prosenttia vastanneista kertoi säästäneensä rahaa vapaa-ajan menoissa kuten konserteissa käymisessä.

Tänä vuonna inflaatio on hidastunut odotettua hitaammin. Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan hintojen keskimääräisen nousun arvioidaan olevan tänä vuonna noin 5,5 prosenttia ja yksityisen kulutuksen vähenevän kokonaisuudessaan 0,6 prosenttia.

