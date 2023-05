Vahvimmin konsertissa esiintyivät useat Palmgren-konservatorion oppilaat sekä huilisti Eveliina Eloranta Kankaanpään musiikkiopistosta.

Nuoret solistit. Satakunnan musiikkioppilaitosten opiskelijat Pori Sinfoniettan solisteina 25.5. Promenadisalissa. Kapellimestari Maria Itkonen.

Oppilaskonsertin leima oli kokonaan häivytetty, kun yksitoista nuorta soiton ja laulun opiskelijaa Satakunnan musiikkioppilaitoksista esiintyi Pori Sinfoniettan edessä solisteina.

Jokainen onnistui tehtävässään erinomaisesti ja sai tässä kiperässä tilanteessa soittoonsa (tai lauluunsa) taiteellista luomisvoimaa sävellysten nuottien virheettömän osaamisen päälle.

Konsertissa esiintyi edustajia Rauman, Huittisten, Kankaanpään ja Vakka-Suomen musiikkiopistoista. Palmgren-konservatoriosta kuultiin seitsemän esitystä.

Vahvimman taiteellisen panostuksen konserttiin toivat Palmgren-konservatoriosta Alvari Vuonokari (piano, opettaja Karla Suvanto) kappaleenaan Frédérik Chopinin f-molli-pianokonserton op. 21 hidas osa, Camilla Azzola (viulu, opettaja Salla Vanhanen), joka soitti Henryk Wieniawskin Legendan ja Kankaanpään musiikkiopistosta Eveliina Eloranta (huilu, opettajat Maisa Panula ja Freya Frischknecht) teoksella Carl Reinecken Balladi sekä Marja Haapaniemen oppilaat, laulajat Venny Helén (sopraano) ja Aapo Suominen (baritoni) Palmgren-konservatoriosta.

Alvari Vuonokarin soitossa kuului tunnistettavasti Chopinin musiikin tunteellinen viehätys. Camilla Azzolan viulu taipui Wieniawskin väkevään satsiin vaativine kaksoisotteineen. Eveliina Elorannan Balladissa oli sekä kaihoa ja pitkien sävelten kimmellystä että kujerrusta ja juoksutusten hurmaa.

Venny Helénin Giacomo Puccinin aaria O mio babbino caro tavoitti Puccinin heleyden. Karla Suvanto soitti harppustemman pianolla ja myös A. L. Webberin Oopperan kummituksesta Think of me -laulun alun pianosoolona, jossa Helénin sopraano avautui täyteen loistoonsa lopun nousussa korkeuksiin.

Aapo Suomisen baritonissa on kaunis väri. Aarioiden roolihenkilöt ovat ärtyneitä: Mozartin Leporellon aaria Don Giovannista ja Verdin Fiescon aaria oopperasta Simon Boccanegra saa lauluun vuosien myötä lisää dramatiikkaa. Suomisen alarekisteri säväytti lopun huimassa alastulossa.

Yhdeksänvuotias Amanda Azzola (opettaja Minna Litmanen) osoitti musikaalisuutta Friedrich Seitzin Viulukonserton ensiosassa. Triolit osuivat täsmälleen ja loppuhehkutus vakuutti.

Kymmenvuotias Horia Chirciu (opettaja Karla Suvanto) esitti määrätietoisesti Haydnin C-duuri-pianokonserton nopean osan. Aitoa pianistista helmeilyä oli mukana, kuten myös Odessa Laivorannan (opettaja Hanna Elomaa Vakka-Suomen opisto) Haydnissa. Heleys ja komea kadenssi kruunasivat esityksen.

Hiroto Sahi (ksylofoniopettaja Toni Hietala) maalasi teemojen luonteet värikkäästi ja kiinniotot orkesterin kanssa sujuivat upeasti K. Roikjerin konsertossa. Toivo Talasma (trumpetti, opettaja Jorma Nurminen) puhalteli Venetsian karnevaalit -kansansävelmän konserttityyliin, niin fanfaarissa kuin muunnelmissa. Vaativimmissa muunnelmissa oli pientä rytmistä epätarkkuutta orkesterin kanssa.

Mustat lasit ja kultakengät veivät jazztunnelmaan Antti Sarpilan kappaleessa You tender touch Jasper Kylväjän (saksofoni, opettaja Sampo Hiukkanen) viekoittelevan muhkean soiton tahtiin.

Pori Sinfonietta soitti ammattitaidolla Maria Itkosen johtamana. Liikaa voimaa oli Amandan viulusoolossa, Venny Helénin Webberissä ja Mozartissa puupuhaltimissa.