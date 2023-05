Kokemäellä pääsee jo kolmannen kerran tutustumaan vanhoihin taloihin. Nyt tosin mukana on myös alle 30-vuotiaita koteja.

Jugend-tyylinen Villa Roosa on yksi Kokemäen talojen tarinoiden tutustumiskohteista. Se on rakennettu 1990-luvulla.

Kokemäellä on jälleen mahdollista tutustua paikkakunnan taloihin ja niiden tarinoihin. Vanhojen talojen lisäksi mukana on tänä vuonna myös alle 30-vuotiaita koteja. Kohteita on mukana 13, ja tiistaitapahtumia yhdeksän.

Ensimmäinen taloista avaa ovensa tiistaina 13. kesäkuuta. Silloin on mahdollisuus tutustua Branderin pirttiin eli Leena-Maija ja Hannu Pihkalan kotiin Krootilankadulla.