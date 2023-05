Jarmo Huida ja Mikko Peltola kävivät läpi kymmeniätuhansia Pori Jazz -valokuvia. Huida näkee niissä, miten koko Suomi on muuttunut.

Pori

Pori Jazz on tallentanut festivaalin historiaa kymmeniintuhansiin valokuviin ja tuhansiin tunteihin videonauhoja. Nyt arkistot on käyty läpi, ja kolmetuhatta valokuvaa on julkaistu vapaasti kaikkien nähtäväksi museoiden Finna-hakupalveluun. Kuvista on tulossa useita näyttelyitä.

Tallennusprojekti on Pori Jazzin ja Satakunnan museon yhteinen. Käytännön työn ovat tehneet Jarmo Huida ja Pori Jazzin tiedottaja Mikko Peltola. Vaikka Pori Jazz on taltioinut festivaaleilta valtavan määrän kuvia ja videoita, kuva-arkistoa ei ole aiemmin voinut käyttää, koska kuvat eivät olleet missään järjestyksessä.

”Kuvissa ei ollut mitään tietoja, joskus oli vuosiluku. Pahimmillaan varastossa oli valtavia pahvilaatikoita, joissa oli sikin sokin kaikkea kuvamateriaalia: filmejä, dioja, valokuvavedoksia. Niistä ei helposti ottanut selvää edes, miltä vuodelta ne olivat”, Huida kertoo.

Ensimmäistä kesää Kirjurinluodossa, 1966. Kuvassa penkillä laulaja Carola ja hänen oikealla puolellaan pasunisti Juhani Aalto.

Lavalla saksofonisti Ben Webster ja yhtye. Kuva on Kirjurinluodosta 15.7.1967.

Kuvassa etualalla oikealla saksofonistit Juhani Aaltonen ja Eero Koivistoinen. Kuva on otettu Kirjurinluodossa 18.7.1970.

Stanley Clark Bandin ihailijoita. Kirjurinluoto 17.7.1977.

Muistitieto avuksi

Huida ja Peltola havahtuivat arkisto-ongelmaan kootessaan Pori Jazz 50 vuotta -kirjaa. Sitä tehtäessä Huida sai ajatuksen käydä Pori Jazzin valokuva-arkistot läpi ja digitoida kuvat talteen tuleville sukupolville. Vuonna 2019 alkaneesta urakasta tuli melkoinen.

Onneksi niin Peltola kuin Huida ovat seuranneet vuosikymmenten ajan festivaalia läheltä. Lisäksi heidän oli mahdollista hyödyntää sellaisten henkiöiden muistitietoa, jotka ovat osallistuneet Pori Jazziin alusta asti.

”Kyllä sieltä Miles Davis tunnistetaan myöhemminkin, mutta monien muiden henkilöiden nimeäminen on siitä kiinni, että ihmisillä on vielä muistitietoa kuvista”, Huida sanoo.

Kymmeniä tuhansia kuvaruutuja on nyt käyty läpi ja lajiteltu aikajärjestykseen. Finnaan päätyviin kuviin on lisätty museokäyttöä varten kaikki tunnistetiedot, jotka oli mahdollista löytää.

Vuosien 1966–1995 valokuvamateriaali on tutkittu, arkistoitu ja valikoiduin osin digitoitu. Finnaan valittiin mukaan kuvia, jotka kuvaavat festivaalia mahdollisimman monipuolisesti, ei siis pelkästään kuvia esiintyvistä artisteista.

Festivaalin myyntipiste Kirjurinluodossa 1975.

Heinäkuun 15. päivä 1977 saksofonisti Phil Woods kvintetteineen esiintyi Riihikedon koulussa Porissa.

Festivaalin muusikoita poistumassa Porista Finnairin Pori Jazzin tilaamalla erikoislennolla 1979. Finnairin DC9 vei muusikoita Keski-Euroopan jazzfestivaaleille.

Totista, ilotonta festarikansaa

Jarmo Huida toimi aiemmin Satakunnan Kansan kulttuuritoimituksen esimiehenä ja on nykyään eläkkeellä. Hän on seurannut festivaalia vuosikymmenten ajan.

Huida ehdottaa, että Porin yliopistokeskuksessa alettaisiin tutkia vanhoja Pori Jazz -kuvia, koska niihin tiivistyy paljon. Arkistokuvissa häntä kiinnostaa erityisesti se, miten niissä näkyy paitsi festivaalin ja Porin myös koko Suomen muuttuminen. Suuri massa festivaalikuvia todistaa Suomen henkistä avautumista ja ihmisten vapautumista sisäänpäin kääntyvästä 1960-luvun maailmasta tähän päivään.

”Kuvissa 1960–70-luvun yleisö on hirveän totista, ilotonta väkeä, vaikka ihmiset ovat nuoria. Vuonna 1966 festivaaleille mentiin tumma puku päällä ja kravatti kaulassa, naiset hienosti tälläytyneinä. 1968–1969 sinne ryntäävät hipit ja muutaman vuoden ajan meno on aika villiä. Siitä huolimatta ihmiset näyttävät vakavilta”, Huida kuvailee.

Vähitellen festivaaliyleisö alkaa näyttää toisenlaiselta: Ihmisten koko olemus muuttuu vapautuneemmaksi ja iloisemmaksi. 2000-luvulla festareilla aletaan käyttäytyä uudella tavalla.

”Siitä tulee karnevalisoitua, sinne voidaan raahata kumivene mukaan.”

Pori Jazzin promootiota New Yorkissa kesällä 1983. New Yorkissa tehtiin tv-mainosta ja promootiofilmiä. Kuvassa etualalla vasemmalla Yleisradion jazztoimittaja Matti Konttinen ja Pori Jazzin toiminnanjohtaja Jyrki Kangas. Taka-alalla vasemmalla Ted Curson.

Lavalla soittamassa 15.7.1983 Jaco Pastorius and The Word Of Mouth. Kuvassa basisti Jaco Pastorius ja kitaristi Mike Stern.

Trumpetisti Miles Davisin (etualalla) lehdistötilaisuus 12.7.1984. Hänen vasemmalla puolellaan kiertueen manageri. Paikalla Suomalaisella Klubilla kotimaan mediaa.

Pori Jazzin toiminnanjohtaja Jyrki Kangas vastassa lauluyhtye Manhattan Transferia Porin lentoasemalla 9.7.1987.

Julkkisten festarit

Kiinnostavaa on myös 1980-luku, jolloin Pori Jazzista tuli se festivaali, jota julkkikset, poliitikot ja presidentitkin suosivat. Huida arvelee näin käyneen, koska Pori Jazz on yleisfestivaali, johon ihmisiä tulee erilaisista taustoista ja lähtökohdista. Savonlinnan oopperajuhlilla merkkihenkilöt näyttäytyivät lähinnä toisilleen, ja Ruisrock olisi puolestaan ollut 1980-luvulla aivan liian radikaali ympäristö poliitikoille.

”Pori Jazziin oli helppo tulla kansan keskelle. Oletan, että siksi Pori Jazzista tuli pariksi vuosikymmeneksi festivaali, jossa poliitikkojen oli tärkeä näyttäytyä. Se on myös syy, että kylkeen syntyi Suomi-Areena.”

Kokoelmat Satakunnan Museolle

Pori Jazz lahjoittaa fyysiset kuva- ja filmiarkistonsa Satakunnan Museolle, joka on aiemminkin tehnyt yhteistyötä festivaalin kanssa, pitänyt juhlanäyttelyitä ja kerännyt kokoelmiinsa festivaaliin liittyvää aineistoa aktiivien haastatteluista Pori Jazz -paitoihin.

Museonjohtaja Johanna Jakomaa kertoo museon seuraavan Pori Jazzia osana paikallista historiaa.

”Se on hyvä esimerkki siitä, miten paikallisesti syntyneestä ilmiöstä tulee suuri, valtakunnallisesti tunnettu ja vaikuttava ilmiö. Koemme sen meidän museomme aiheeksi.”

Hän kiittää sitä, että Pori Jazz -aktiivit ovat jo varhain alkaneet dokumentoida ja tallentaa historiaa. Myös museo on ollut tässä työssä pitkään mukana.

Jo tänä kesänä Pori Jazz -arkistokuvista on tulossa Poriin esille useampi näyttely. Lähihistoria on ihmisille erityisen kiinnostavaa, koska se liittyy monen omaan elämänhistoriaan.

Satakunnan Museolle on tärkeää saada kuva-aineistoa julki verkkoon kaikkien saavutettavaksi. Finna-palvelussa on nyt kaikkiaan noin 15 000 Satakunnan Museon kuvaa.

”Haluamme, että aineistot, olivat ne esineitä tai kuvia, eivät ole vain piilossa varastoissa tulevia sukupolvia varten, vaan käytettävissä ja näytettävissä mahdollisimman laajasti”, Jakomaa sanoo.