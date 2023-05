Pomarkku

Pomarkun kirjastossa otetaan maanantaina 22. toukokuuta käyttöön omatoimiaika. Satakirjastojen asiakas voi asioida tai oleilla kirjastossa palveluaikojen ulkopuolella itsenäisesti joka päivä kello 7–21.

Henkilökunta on paikalla maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 10–17, keskiviikkoisin kello 10–18 ja perjantaisin kello 10–14, aattoina 10–16.

Omatoimikirjaston käyttöoikeus on voimassa kaikilla Satakirjastojen kortin omistajilla. Lisäksi tulee olla henkilökohtainen pin-koodi, jonka saa kirjastosta. Se on sama kuin verkkokirjaston ja lainausautomaatin käytössä.

Sisään kirjaudutaan ulko-ovella olevan lukijan avulla. Jokainen asiakas kirjautuu henkilökohtaisesti ja on vastuussa omatoimikirjaston käytöstään. Takaaja on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä sekä omatoimiajalla tapahtuvista mahdollisista väärinkäytöksistä. Tiloissa on tallentava kulun- ja kameravalvonta.

Omatoimiajan mahdollistavat valtionavustus ja Pomarkun kunnan investointi.