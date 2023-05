Ensimmäisessä näyttelyssä Júlia Kovacs ja kävijät soittavat vesilaseja. Monelle tuttuun tilaan on luvassa ympärivuotista ohjelmaa.

Pori

Tyhjillään olevia tiloja on otettu Porissa viime vuosina taiteen ja kulttuurin käyttöön. Kauppakeskus Isossa Karhussa toimii Ars Pori -galleria, ja siellä järjestetään tapahtumia teatterista tanssiin. Väinölän lyhytaaltoasemalla on koettu keikkoja, taidenäyttelyitä ja Pori Film Festivalin Radiosilmä-klubi.

Nyt myös vanha linja-autoasema on avautunut pysyvänä, ympärivuotisena kulttuuritilana. Siellä järjestetään taidenäyttelyitä, ja tiloihin on tulossa myös teatteria, tanssitaidetta ja kuoroesitys.

Ensimmäisenä tilassa pitää näyttelyä ja esittää performansseja taiteilija Júlia Kovacs. Hänestä on hyvä, että kaupungissa on erilaisia taiteen tiloja, koska kaupungissa on myös paljon taiteilijoita. Linja-autoaseman tila on erityinen, siellä on paljon valoa ja monella liittyy siihen muistoja. Sinne on myös helpompi päästä esittäytymään kuin moniin muihin tiloihin.

Júlia Kovacs kertoi kokonaisen tarinan taittelemalla paperia yhä uusiin muotoihin.

Kovacsin Aquapathy-näyttelyssä yhdellä seinällä pyörii Yyterissä kuvattu videoteos Sea me, jossa Kovacs etääntyy punainen mekko yllään pikkuhiljaa katsojasta meren syliin kunnes katoaa kaukaiseksi pisteeksi. Sitten hän alkaa lähestyä rantaa ja katsojaa uudelleen. Runollisen teoksen Kovacs toivoo viestivän yhteydestä ympäristöön ja toisaalta ihmisen kutistumisesta luontoelementin rinnalla.

Keskellä linja-auton salia on pöytä, jonka pinnalla on vettä ja päällä kannu sekä laseja. Kovacs soittaa vierailijoiden kanssa laseja pyörittämällä sormea niiden reunalla, kaataa välillä lasista vettä pois, ja laulaa samaa sävelkorkeutta. Tarkoituksena on, että näyttelyvieras etsii värähtelytaajuuden, joka tuntuu itselle sopivalta. Tämä on näyttelyn nimen mukaisesti aquapatiaa, viestintää veden välityksellä, sanatonta kuin empatia tai telepatia.

”Haluan että ihmiset voivat olla suuren pöydän ääressä yhdessä ja kommunikoida puhumatta”, Kovacs sanoo.

Hän esittää myös performanssin, joka on tarinankerrontaa yhden A4:n avulla. Yksi paperi muuttuu tarinan aikana moneksi muodoksi.

Tämän näyttelyn jälkeen tilassa avautuu kesäkuussa Jaakko Lavapuron ja elokuussa Taidekollektiivi Phaser Cranen näyttely. Vanhan linja-autoaseman toiminnasta vastaa Ars Porin työryhmä ja sitä koordinoi taiteilija Petri Haavisto.

Porin vanha linja-autoasema vaipui hiljaiseloon, kun Matkakeskus valmistui rautatieaseman lähelle. Vuonna 2019 SAMK Kankaanpään opiskelijat järjestivät siellä ensimmäisen, yksittäisen taidenäyttelyn.

Kauppakeskus Ison Karhun tyhjissä liiketiloissa on viime vuosina ollut paljon kulttuuritapahtumia.

”Linja-autoaseman kanssa on vähän samoja suunnitelmia. Ovet ovat auki, ja ihmiset ovat tervetulleita löytämään vanhan linja-autoaseman uudestaan”, Haavisto sanoo.

Eri taiteenaloilla monella taiteilijalla ja ryhmällä on haasteena tilan löytäminen harjoittelua ja esiintymistä varten. Linja-autoaseman tilassa taiteilijat voivat päästä toteuttamaan näyttelyitä, tapahtumia ja esityksiä maksutta. Linja-autoasema on kaupungin tila, jota Porin kulttuuriyksikkö vuokraa ja Haavisto hallinnoi kymmenen hengen työryhmän kanssa.

”Ihmiset ovat aikoinaan linja-autoasemalta lähteneet ja sinne saapuneet, siinä välissä odotusaulassa odottaneet ja mahdollisesti kohdanneet muita. Haluaisin tuoda samanlaista toimintaa kulttuuripuolelle: Siellä kohdataan uusia taiteilijoita, verkostoidutaan, tutustutaan ja tehdään asioita yhdessä”, Haavisto sanoo.

Tilan käytöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sähköpostilla: vanhalinjaautoasema@gmail.com

Aquapathy-näyttely vanhalla linja-autoasemalla (Itsenäisyydenkatu 44, Pori) 30.5. asti maanantaista perjantaihin klo 12–18.