Porilainen Palmgren-kvartetti julkaisee ensimmäisen levynsä.

Pori

Poikkeuksellinen levy nostaa esiin porilaislähtöisen säveltäjä Selim Palmgrenin ja porilaisen nykysäveltäjän Juha Leinosen musiikkia. Kyseessä on porilaismuusikoista koostuvan Palmgren-kvartetin ensimmäinen levytys.

Kvartetin yksi tavoite on tehdä tunnetuksi Selim Palmgrenin (1878–1951) säveltämää musiikkia. Viulisti Ion Buinovschi toteaa, että vaikka Palmgren on kirjoittanut upeaa musiikkia, hänet on pitkälti unohdettu.

”Häntä ei soiteta riittävästi varsinkaan Porissa. Itsellenikin tuli yllätyksenä, kuinka monipuolista ja hienoa, värikästä musiikkia hän on säveltänyt. Siinä on erittäin herkkiä harmonisia ja myös impressionistisia sävyjä”, Buinovschi sanoo.

Aika oli levytykselle otollinen, koska Palmgrenin kuolemasta on kulunut yli 70 vuotta ja sävellysteosten tekijänoikeussuoja on päättynyt. Buinovschi on siten voinut tehdä musiikista uusia sovituksia.

Se olikin välttämätöntä, sillä Palmgren ei säveltänyt mitään jousikvartetille. Buinovschi kertoo ihastuneensa etenkin Palmgrenin viulu- ja pianokappaleisiin. Jan Söderblomin, Henri Sigfridssonin ja Pori Sinfoniettan River-levy vuodelta 2016 sisälsi muun muassa Palmgrenin viululle ja pianolle säveltämän teoksen Opus 78. Siitä Buinovschi sai inspiraation sovittaa kappaleet jousikvartetille.

Lisäksi hän sovitti levylle myös toisen Palmgrenin viululle ja pianolle tekemän sävellyksen (Opus 43).

”Pianopartituuri ja sooloviulu oli erittäin vaikea jakaa neljälle soittajalle. Harmoninen skaala on välillä hyvin laaja, eikä sieltä voi jättää yhtään ääntä pois. Tästä syystä kaikille kvartetin jäsenille tuli haastavia kaksoisäänipaikkoja, joita on vaikea soittaa”, Buinovschi kertoo.

Levy äänitettiin viime kesänä Porissa Promenadi-salissa kolmen päivän aikana. Tuottajaksi kvartetti sai kapellimestari Jyri Nissilän, jota tarvittiin poimimaan lukuisista otoista parhaat ja yhdistämään niitä. Kvartetti soitti levytyksessä mahdollisimman pitkiä pätkiä, jotta tunnelma olisi yhtenäinen.

”Klassiset muusikot ovat yleensä erittäin itsekriittisiä eivätkä koskaan tyytyväisiä. Nissilä oli erittäin rauhallinen tuottaja. Oli pätkiä, jotka eivät tahtoneet onnistua, vaikka soitimme ne monta kertaa. Silloin nauhoitus eteni sitä kautta, että soitimme ne vielä lyhyemmissä pätkissä”, Buinovschi kuvailee.

Palmgrenin musiikin lisäksi levyllä kuullaan Juha Leinosen Jousikvartetto nro 2 Athens Vibrations sekä kahdelle viululle sävelletty Choreo.

”Se on virtuoottista soitettavaa, seitsemän minuutin kappale, jonka keskellä on myös hidas lyyrinen osa. Hän käyttää laidasta laitaan kaikki viulun tekniset mahdollisuudet. Se on erittäin haastavaa soitettavaa ja vetää kaikki mehut pois, mutta on kyllä hieno kappale”, Buinovschi sanoo.

Athens Vibrationsin Leinonen sävelsi nimensä mukaisesti osin residenssissä Ateenassa. Säveltäjä arvioi Satakunnan Kansan haastattelussa, että sama sävellys olisi tuskin voinut syntyä Porissa. Residenssissä säveltämiseen tarjoutui rauhaa.

Palmgren-kvartetti kantaesitti aikoinaan tämän Leinosen sävellyksen, ja säveltäjä oli mukana ohjeistamassa kvartettia myös levytysvaiheessa.

Jousikvartetin juuret ulottuvat vuoteen 2010, ja vuonna 2014 se otti käyttöön nimen Palmgren-kvartetti. Toiminta on ollut välillä aktiivisempaa, toisinaan tauolla, ja myös soittajat ovat vuosien varrella vaihtuneet. Levyllä soittava kokoonpano koostuu kvartetin alkuperäisistä soittajista lukuun ottamatta uudempaa vahvistusta, sellisti Béla Bánfalvia.

”Kvartettimusiikki on minulle erittäin tärkeää. Se pitää hyvässä kunnossa muusikkona ja soittajana. Pori Sinfoniettassa soittaminen on mielestäni myös kamarimusiikkia. Olen aina viihtynyt pienessä orkesterissa, sillä suuressa orkesterissa yksi soittaja ei voi vaikuttaa yhtä paljon”, Buinovschi sanoo.

Kvartetissa jokaisella soittajalla on vielä suurempi merkitys kuin orkesterissa. Buinovschi kuvailee nelikkoa demokratiaksi, neljän tasavertaisen muusikon yhtyeeksi, jossa kaikilla on sananvaltaa.

Palmgren-kvartetin levynjulkaisukonsertti Athens Vibrations 2.6. klo 18.30 Porin raatihuone.