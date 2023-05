Lempäälä

Kaksi satakuntalaista ylsi jatkoon viikonloppuna Tangomarkkinoiden Livekarsinnassa Lempäälän Ideaparkissa. Vantaan Semifinaaliin etenivät Satakunnasta Pasi Flodström Harjavallasta sekä Kullervo Kauppi Säkylästä. Molemmat heistä valittiin jatkoon yleisöäänten perusteella. Semifinalistit valittiin puoliksi yleisö- ja puoliksi tuomariäänin.

Kauppi on osallistunut kilpailuun aiemminkin. Flodstöm on Harjavallan kanttori, joka on osallistunut useisiin laulukilpailuihin.

Livekarsinnassa esiintyi kaksikymmentä nais- ja kaksikymmentä mieslaulajaa, joista kukin esitti yhden kappaleen taustanauhan säestämänä. Heistä puolet pääsee jatkamaan kilpailun semifinaaliin, joka on Vantaalla 27.5. Seinäjoen Tangomarkkinat järjestetään kesällä 37. kerran.