Liikuntaseura Pori järjestää kevätnäytöksen Taikametsän Säveliä lauantaina 13.5. kello 14. Näytös ja siitä tehtävä tallenne on katsottavissa tästä uutisesta.

Liikuntaseura Porin perinteisessä kevätnäytöksessä nähdään eri ikäryhmistä voimistelua, joukkuevoimistelua, telinevoimistelu, tanssillista voimistelua, cheerleadingia, TeamGymiä ja tanssia.

Näytöksessä on 24 esitystä ja kokonaisuudessaan 27 ryhmää, joista osa on yhteisesityksiä. Mukana on arviolta 300 esiintyjää lasten harrasteryhmien 1-vuotiasta aikuisiin.

Satakunnan Kansa näyttää kevätnäytöksen Taikametsän Säveliä suorana. Arvio esityksen kestolle on reilu puolitoista tuntia. Maksimissaan näytös kestää 1 tunnin ja 45 minuuttia.

Lähetys avautuu tähän uutiseen noin kello 14.