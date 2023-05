Jere Pöyhösestä tuli yhdellä kappaleella ensin koko Suomen suosikki ja nyt viisukansan villinä fanittama muusikko. Lauantaina selviää, voittaako hän Euroviisut.

Liverpool

Vanhan sanonnan mukaan kannattaa ennemmin näyttää kuin kertoa.

Suomalaisen muusikon Jere Pöyhösen, eli Käärijän, suosiota on yritetty selittää valtavassa määrässä juttuja. Ennen tämän vuoden tammikuuta edes suurin osa suomalaisista ei tietänyt, kuka on Käärijä. Nyt Käärijää halutaan kaikkialla.

Mutta tämän kaikki jo tietävät. Näytetään siis kertomisen sijaan. Katsokaa tätä kuvaa:

Käärijän haastattelu houkutteli paikalle sankoin joukoin faneja.

Siinä 29-vuotias Jere Pöyhönen antaa tv-haastattelua Liverpoolissa sijaitsevan euroviisuareenan lähellä. Pari minuuttia aiemmin Pöyhönen on ollut vielä viereisen saunarekan sisätiloissa. Kun hän tulee ulos, hetkessä alue täyttää kymmenistä ja kymmenistä euroviisufaneista.

Kaikki haluavat nähdä Käärijän, koska Käärijä on kiinnostavinta, mitä tämän vuoden Euroviisuilla on tarjota.

”Käärijä, voinko tulla taustatanssijaksi? Tai kuvaan kanssasi?” joku faneista huutaa juuri ennen kuin Yle aloittaa omaa haastatteluaan Käärijän kanssa ulkopuolella.

Käärijä itse poseeraa itseään esittävän pahvikuvan takana oma naama työnnettynä naamareiän kohdalle ja jaksaa edelleen hymyillä.

”Ehkä vähän myöhemmin”, hän sanoo.

Sitten on siirryttävä sisätiloihin seuraava haastattelua varten.

”KÄÄRIJÄ, KÄÄRIJÄ, KÄÄRIJÄ” -huudot eivät ota loppuakseen.

Tähän viikkoon Pöyhösen hullu vuosi huipentuu. Siitä lähtien kun Käärijän kappale Cha cha cha julkaistiin tammikuussa 2023, on Käärijä-huomio koko ajan vain kasvanut.

Loppua ei näy. On boleropatsaisia kivimiehiä, ohjeita Käärijä-kynsien tekemiseksi, loputtomia Käärijä-meemejä, ”Seitsemän Käärijää” Nurmijärven vaakunassa, uutinen siitä, miten halpaa sähkö on, kun Käärijä esiintyy Euroviisuissa...

Aluksi Käärijästä innostuivat UMK-fanit, jotka yllättyivät entuudestaan tuntemattoman artistin räväkästä biisistä. Nopeasti Käärijästä tuli UMK:n ennakkosuosikki. UMK-voiton jälkeen Käärijä-huuma kasvoi kansainväliseksi ilmiöksi. Nyt hän kamppailee koko Euroviisujen voitosta Ruotsin Loreenin kanssa.

Kun Pöyhönen haki mukaan UMK:hon, hänellä oli selvä ajatus. Tällä biisillä voitetaan ensin UMK, sitten Euroviisut. Se oli harvinainen suhtautumistapa suomalaiselta artistilta, mutta toistaiseksi kaikki on mennyt kuten Pöyhönen oli kuvitellutkin – ainakin melkein.

”Onhan tämä ollut järkyttävän kovaa duunia ja myös mielelle todella raskasta. Jokainen haluaa palan johonkin ja tulee revityksi jokaiseen paikkaan. Happea en ole hirveästi ehtinyt ottaa. UMK:n voittamisen jälkeen on ollut yksi vapaapäivä”, Pöyhönen sanoo nyt HS:n haastattelussa ennen tiistain ratkaisevaa semifinaaliesiintymistä.

Käärijä poseerasi Liverpoolin satama-alueella valokuvaajille ennen tiistain semifinaaliesitystä.

Haastatteluaikaa on kymmenen minuuttia kullekin suomalaismedialle. Sitten Pöyhösen pitää päästä lepäämään ennen illan show’ta.

Kuluneen kevään rasittavuudesta puhuessaan Pöyhönen korostaa, että hän ei valita mistään. Päinvastoin hän kiittelee edelleen suomalaisia Käärijä-ilmiön luomisesta ja sanoo, että se on nimenomaan muiden kuin hänen ansiotaan.

”Tämä on ollut elämäni parasta aikaa, kaikenlaista hassua on tapahtunut ja ylläreitä on riittänyt. Vaikka kuinka lähdin tähän sillä asenteella, että mennään voittamaan koko juttu, on ihmisten reaktio silti ollut todella yllättävä. Ei ole voinut varautua siihen, että kaikkialla tullaan sanomaan, miten hyvä juttu tämä on.”

Elämän parhaassa ajassa on silti toinenkin puolensa. Juuri ennen Euroviisuja Pöyhöselle kohosi 40 asteen kuume. Kroppa ei kestänyt enää rasitusta.

Puhumattakaan henkisestä rasituksesta.

”Pari kertaa on käynyt mielessä, että perun kaiken mitä on ja varaan äkkilähdön kauas. Mieli toki muuttuu, kun järjellä miettii asioita. Mutta kun ihmismieltä koetellaan tällä tavoin, se on raskasta. Samalla on noussut arvostus niitä ihmisiä jotka kohtaan, jotka ovat hoitaneet vastaavat hommat niin hyvin.”

Ratkaisevana apuna rasituksen keskellä ovat olleet lähipiiri, kaverit ja perhe. Nauraen Pöyhönen kertoo, ettei ole kevään aikana tehnyt kotona ruokaa itse ollenkaan. Naapuritkin ovat hakeneet postia Pöyhösen puolesta.

Käärijän lavaesityksessä nähdään taustalla iso siluetti.

Tiistai-iltana selviää, pääseekö Käärijä Euroviisujen finaaliin. Se ei tosin ole kummoinenkaan jännitysnäytelmä. On päivänselvää, että Käärijä menee jatkoon. Finaalista ulos jääminen olisi niin suuri yllätys, ettei sellaisia nähdä edes Euroviisuissa.

Maanantaina ja tiistaina Pöyhönen on esiintynyt useissa kenraaliharjoituksissa. Raporttien mukaan esitys ja myös Pöyhösen laulusuoritus ovat parantuneet esitys esitykseltä. Yleisövastaanotto on ollut huima. Esityksestä puhuessaan Pöyhösen kasvoilla nousee varman oloinen hymy.

”Ei mua oikeastaan huoleta enää mikään. Olemme tehneet kaiken, kuten on pitänyt tehdä. Paketti on kasassa. Nyt mennään vain nauttimaan.”

Eikä Pöyhöstä tunnu painavan sekään, että ratkaisevien esitysten lähestyessä suomalaisessakin mediassa ovat nousseet esille pelkän hehkutuksen sijaan huolenaiheet, jotka liittyvät erityisesti hänen lauluunsa.

”Ihmisten pitääkin kritisoida ja antaa palautetta. Mä olen sellainen persoona, ettei se oikeastaan vaikuta muhun. Vaikka teen tätä hommaa tosissani, en ota näitä asioita liian vakavasti, vaan mukana on pilke silmäkulmassa”, Pöyhönen sanoo.

”Voisin sanoa, että tule itse koettaa, mutten sano. Itse olen valinnut tieni, ja tässä olen nyt. Pyrin hoitamaan tämän niin hyvin kuin mahdollista. Yritän tehdä Suomen kansasta ylpeän.”