Tiistai-iltana Euroviisut alkavat toden teolla, kun ensimmäinen kahdesta semifinaalista käynnistyy kello 22. Lähetys jatkuu arviolta hieman yli puolenyön, minkä jälkeen finaaliin selvinneet maat ovat selvillä.

Euroviisujen semifinaalia voi katsoa suorana televisiosta TV1:stä tai Yle Areenasta.

Suomen Käärijä esiintyy kappaleellaan Cha cha cha semifinaalin viimeisenä, numerolla 15. Tiistain semifinaalin osanottajista yhteensä 10 pääsee lauantaina järjestettävään finaaliin, joten suurimmalle osalle maista on luvassa iloinen ilta.

Tässä kaikki oleellinen tieto illan semifinaalista:

Miten Suomelle käy?

Vaikka Euroviisuissa mikään ei ole varmaa, voi Käärijän pääsyä Euroviisujen finaaliin pitää varmana.

Käärijän riehakas Cha cha cha on kuulunut koko kevään ajan euroviisukansan suuriin suosikkeihin, ja vedonlyöntisivustoilla Käärijää on pidetty Ruotsin Loreenin ohella toiseksi todennäköisimpänä vaihtoehtona koko Euroviisujen voittajaksi. Mahdollista on siis, että lauantaina juhlitaan Suomen euroviisuvoittoa, mutta sitä ennen pitää selvitä semifinaalista jatkoon.

Semifinaalista jatkoon selviämistä voi pitää käytännössä varmana siksikin, että pisteidenantotapaa on muutettu tämän vuoden semifinaaleihin. Aiempina vuosina myös semifinaaleissa puolet pisteistä on tullut kunkin maan yleisöltä ja puolet asiantuntijaraadeilta.

Nyt semifinaaleissa vain yleisön äänillä on väliä. Käärijän esitystä voi pitää nimenomaan yleisösuosikkina. Asiantuntijaraatien miellyttäminen voi sen sijaan olla vaikeampi tehtävä. Fakta on se, että Käärijän laulusuorituksessa olisi yhä parannettavaa, ja vastassa on monia kovatasoisia laulajia. Asiantuntijaraadit arvioivat nimenomaan laulusuorituksen puhtautta.

Miltä Suomen esitys vaikuttaa?

Maanantaina lehdistö pääsi seuraamaan semifinaalin ensimmäistä kenraaliharjoitusta. Käärijän esityksessä oli sekä hyviä että huonoja puolia.

Hyvää oli esityksen energisyys. Tänä vuonna Euroviisuissa on varsin vähän kunnon bilekappaleita, joten Cha cha cha poikkeaa merkittävästi kokonaistarjonnasta. Eikä kyse ole varin erilaisuudesta: Käärijän kappale on erittäin onnistunut kokonaisuus.

Täytyy muistaa, että suuri osa Euroviisujen katsojista kuulee kilpailukappaleet ensimmäisen kerran katsoessaan tv-lähetystä. Kannattaa muistella, minkälaisen yllätysreaktion Käärijän kappale aiheutti, kun sen kuuli itse ensimmäisen kerran.

Monilla viisukatsojilla on edessään sama kokemus tänään – tai lauantaina, jos tiistain semifinaali jää katsomatta. Mieleenpainuvuus on puolestaan kriittinen asia, kun äänestetään jatkoon pääsijöitä ja voittajaa.

Kehuja pitää myös antaa sille, miten visuaalisesti näyttävän esityksen Suomi on onnistunut tänä vuonna rakentamaan.

Sen sijaan huolta väkisin aiheuttaa se, että toistaiseksi Käärijän laulusuoritus ei ole kuulostanut erityisen hyvältä – ainakaan verrattuna moniin muihin tiistain semifinaalissa laulaviin. Tähän yritetään varmasti tehdä viimeiseen asti viilauksia. Käärijä kertoi sunnuntaina Euroviisujen avajaistilaisuudessa suomalaismedialle, että hänellä on ollut teknisiä ongelmia korvamonitoreidensa kanssa.

Mitä muita maita kannattaa seurata?

Kiinnostavaa kyllä, Euroviisuihin on onnistuttu luomaan tänä vuonna todella epätasaiset semifinaalit. Käytännössä tiistain semifinaalissa esiintyvät kaikki tämän vuoden ennakkosuosikit – lukuun ottamatta valmiiksi finaaliin päässeitä Euroviisujen rahoittajamaita ja viime vuoden voittajaa Ukrainaa.

Suomen suurin kilpakumppani, Ruotsin Loreen on mukana niin ikään tiistain semifinaalissa. On hyvin mahdollista, että vuoden 2012 viisuvoittaja uusii tänä vuonna voittonsa. Niin kovatasoinen Loreenin esitys on. Tattoo ei ole kappaleena Euphorian veroinen, mutta se on silti erittäin hyvin kirjoitettu popbiisi.

Ongelmaksi voi Loreenilla lähinnä muodostua se, ettei hän ole saanut Euroviisuihin yhtä näyttävää lavashow’ta kuin Melodifestivalenissa, koska Ruotsin viisukarsinnassa nähtyjä jättimäisiä laattoja ei saanut tuotua Liverpooliin. Vaikka lavarakennelman kokoa on pienennetty huomattavasti, kestää Loreenin lavashow’n kasaamisessa silti kauemmin kuin muilla artisteilla, mikä voi aiheuttaa porua jälkikäteen.

Loreenin ja Käärijän lisäksi tiistain semifinaalista käytännössä varmoja jatkoon pääsijöitä ovat Norjan Alessandra (kappaleella Queen of Kings) ja Israelin Noa Kirel (Unicorn). Heidän uskotaan sijoittuvan korkealle myös kilpailun finaalissa.

Illan kiinnostavimpiin esityksiin kuuluu ainakin Kroatiassa kulttimainetta nauttivan, vuonna 1987 perustetun Let 3 -yhtyeen kappale Mama šč!. Hassuihin asuihin pukeutuneet, vahvasti maskeeratut kroatialaiset iäkkäät äijät vastaavat illan virallisesta huumoriosuudesta.

Mieleen jäävät todennäköisesti myös Moldovan Pasha Parfeni folk-tyylisellä esityksellään ja Serbian Luke Blackin suorastaan dystooppinen show. Etukäteen lähes varmana jatkoon pääsijänä on pidetty myös Tšekkiä edustavaa Vesna-yhtyettä, jonka kappale My Sister’s Crown on illan vaikuttavimpia.

Perinteisesti semifinaaleista jatkoon on päässyt myös vähintään yksi yllättäjä, jonka putoamista on etukäteen pudottu todennäköisenä. Tänä vuonna sellainen voi olla Maltan energisen La Busker -yhtyeen pop-esitys tai vastaavasti Latvian Sudden Lights -bändin indierock-henkinen veto. Ne voivat viedä paikan esimerkiksi Portugalin tai Sveitsin nenän edestä.

Varmaa on se, että tänään ilman finaalipaikkaa jää useampikin maa, joka olisi voinut selvitä jatkoon heikompitasoisesta semifinaalista.

Katso esiintymisjärjestys alta:

Mitä muuta Euroviisuissa nähdään tänään?

Ensimmäinen semifinaali alkaa ukrainalaista kulttuuria esille tuovalla ohjelmanumerolla. Vaikka Euroviisut järjestetään tänä vuonna Liverpoolissa, ovat kilpailut virallisesti Britannian ja Ukrainan yhteiset, koska Ukraina voitti viime vuoden Euroviisut. Se ei voinut järjestää Euroviisuja maassa käytävän sodan vuoksi.

Väliajalla esiintyvät Ukrainaa vuonna 2010 Euroviisuissa edustanut laulaja Alyosha yhdessä liverpoolilaisen laulajan Rebecca Fergusonin kanssa. Heidän jälkeensä esiintyy kansainvälisistä jättihiteistään tunnettu brittilaulaja Rita Ora.

Euroviisut juontavat tänä vuonna pitkän uran tehnyt ja vuosien ajan Euroviisuja BBC:llä selostanut irlantilaisjuontaja Graham Norton, englantilaislaulaja Alesha Dixon, ukrainalaisen The Hardkiss -yhtyeen solisti Julia Sanina ja musikaaleista tunnettu englantilaisnäyttelijä Hannah Waddingham.

Miten Euroviisut jatkuvat tiistain jälkeen?

Keskiviikkona Euroviisuissa on edessä välipäivä, ja torstaina on vuorossa toinen semifinaali, jonka taso on selvästi tiistaita heikompi. Siellä kärkijoukkoon veikatuista maista esiintyy vain Itävalta.

Finaali käydään lauantaina kello 22 alkaen, ja Euroviisujen voittaja on selvillä Suomen aikaan kello kahden jälkeen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Lauantain finaaliin pääsevät suoraan Britannia, Italia, Espanja, Saksa, Ranska ja Ukraina.

Oikeastaan kaikilla tämän vuoden rahoittajamailla ja viime vuoden voittajalla on kilpailussa kovatasoinen kappale. Kaikille on povattu hyvää sijoitusta finaalissa, ja erityisesti Ranskan La Zarra saattaa taistella jopa yllätysvoitosta.