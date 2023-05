Pori

Yhdysvaltalaisten jazzbasisti Christian McBriden ja kansanmuusikko Rhiannon Giddensin sekä italialaislähtöisen multi-instrumentalistin Francesco Turrisin trio on yksi tulevan Pori Jazzin kiinnostavimmista kiinnityksistä.

Helsingin Juhlaviikoilla kymmenen vuotta sitten Carolina Chocolate Dropsin kanssa hurmannut Giddens on kansainvälisesti meritoitunut laulaja, viulisti ja banjonsoittaja. Turrisi on puolestaan yhtä lailla uuteen jazzin ja antiikkiseen musiikkiin perehtynyt harmonikansoittaja ja moniosaaja, jota on kutsuttu musiikin alkemistiksi.

Yhdessä kaksikon albumi They’re Calling Me Home voitti viime vuonna parhaan folk-albumin Grammyn. Kun kokoonpanon kolmas pyörä on huippubasisti McBride, lauantain esiintymisellä on hyvä edellytykset olla yksi festivaalin kohokohdista.

Basistit ovat poikkeuksen paljon esillä Pori Jazzin ohjelmassa. Yksi heistä on detroitilaislähtöinen Endea Owens.

Nuoria ja vanhoja

Pori Jazz julkisti perjantaiaamuna runsaan tusinan verran muitakin uusia esiintyjiä niin, että nyt pääkonserttien ohjelma alkaa olla valmis.

Listan toinen huippubasisti on Miles Davisin sähköisessä septetissä 1960-luvun lopulla nimeksi noussut yhdysvaltalais-englantilainen Dave Holland.

Hän on esiintynyt viime aikoina Suomessa usein, Porissakin Validi Karkian konsertissa viime marraskuussa, mutta nyt kokoonpano on jo nimeltään uusi: Dave Holland New Quartet. Torstaina esiintyvän nelikon muut jäsenet ovat rumpali Nasheet Waits, saksofonisti Jaleel Shaw ja pianisti Kris Davis.

Perjantain detroitilaislähtöinen basistinimi Endea Owens ei ole ainakaan vielä yhtä kirkas tähti kuin Holland ja McBride, mutta hänen mentorinaan on toiminut todellinen legenda Ron Carter. Ennen omaa yhtyettään The Cookoutia Owens hankki akateemisen musiikkikoulutuksen ja kuului muiden muassa Wynton Marsaliksen ja Diana Rossin kiertuekokoonpanoihin.

Torstain uusiin kansainvälisiin kiinnityksiin kuuluvat myös bluesrockiin ja souliin paneutunut maineikas australialainen The Teskey Brothers sekä yhdysvaltalaisen jazzkitaristin Julian Lagen trio.

Jazzperjantaina lavalle nousevat aikaisemmin julkistettujen ulkomaisten nimien lisäksi portugalilais-tanskalainen laulaja-lauluntekijä Erika de Casier ja komeaääninen yhdysvaltalainen Danielle Ponder. Naislaulajiin lukeutuu myös tummaan poppiin, folkiin ja indieen kallellaan oleva nuori britti Paris Paloma.

Pianisti Aki Rissasen (keskellä) Hyperrealin musikki on kotoisin monesta paikasta. Trion kaksi muuta jäsentä ovat trumpetisti Verneri Pohjala ja rumpali Robert Ikiz.

Kiintoisaa kotimaista

Uusia kotimaisia nimiä torstain ohjelmassa ovat kontrabasisti Kaisa Mäensivun kvartetti Kaisa’s Machine sekä Ylen musiikkiohjelmista tuttu kitaristi Pekka Laine ja hänen Enchanted-yhtyeensä.

Tuomo & Markus on puolestaan yhtä kuin laulaja-kosketinsoittaja Tuomo Prättälä ja laulaja-kitaristi Markus Nordenstreng. Nyttemmin americana-henkinen duo on kasvanut bändiksi, jota vahvistaa trumpetisti Verneri Pohjola.

Perjantaina lavalle nousevat pianisti Aki Rissasen puolielektroninen Hyperreal ja YleX:n viimevuotinen Läpimurto-voittaja Ege Zulu. Itä-Helsingistä ponnistavan Zulun ja hänen Swengareidensa musiikki on suomenkielistä lähiöräppiä positiivisella asenteella ja soundillisella Marseille-twistillä.

Lauantaina esiintyvä F kuuluu yksikirjaimisten artistinimien sarjaan. Kirjaimen takana on turkulaislähtöinen Fanni Sjöholm, joka yhdistelee musiikissaan elementtejä R&B:stä, hiphopista ja popista sekä elektronisesta musiikista.

Saksofonia ja bassoklarinettia soittavan Max Zengerin Globus-kvintetin ilmaisuun kuuluu puolestaan vuolaita äänimaisemia ja hypnoottisia rytmejä.

Porissa jazzlauantaina esiintyvät Francesco Turrisi ja Rhiannon Giddens ovat monipuolinen työpari. Kirjurissa he saavat seurakseen huippubasisti Christian McBriden.

Myös keskustassa

Pori Jazzin pääkonsertit pidetään Kirjurinluodossa torstaina, perjantaina ja lauantaina 13.-15. heinäkuuta.

Tämän kesän aikaisemmin julkaistuja esiintyjänimiä ovat muiden muassa brittilaulajat Robbie Williams (la), Tom Jones (to) ja Sam Smith (pe) sekä heidän yhdysvaltalainen kollegansa Kurt Elling (to).

Muita nimekkäitä artisteja riittää pianistihirmu Hiromista isoon fuusiojazzkokoonpanoon Snarky Puppyyn. Molemmat esiintyvät lauantaina.

Pääkonserttien lisäksi Kirjurissa on muuta jazzohjelmaa. Osin päämaksullisella Cafe Pori Jazzin alueella esiintyvät muun muassa Suomen euroviisuedustaja Käärijä lauantaina 8. heinäkuuta, Indica perjantaina 7. heinäkuuta ja Kuumaa keskiviikkona 12. heinäkuuta.

Jazzia kuullaan myös Puuvillan Kehräämössä ja Porin keskustan esiintymispaikoissa. Kaikkiaan yli viikon kestävä 56. festivaali alkaa jo ennen pääkonsertteja perjantaina 7. heinäkuuta.

Festivaalin pääsymaksuton ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan lähiviikkoina.