Tosifanit varaavat joka vuosi useita majoituksia sen mukaan, mitkä maat ovat suurimpia suosikkeja seuraavaksi isäntämaaksi. Turhat varaukset perutaan.

Euroviisufanit varaavat jo hotellihuoneita kaupungeista, joissa uskovat ensi vuoden viisufinaalin olevan. Finaali järjestetään siinä maassa, josta edellinen voittaja on kotoisin.

Tänä vuonna Suomi on niin uskottava suosikki, että fanit ovat jo alkaneet varata Tampereelta hotellihuoneita. Jos Suomi voittaa ja saa finaalin järjestettäväkseen, se suurella todennäköisyydellä järjestetään Tampereen Nokia-areenassa.

Suomen Euroviisuklubin OGAEN puheenjohtaja Jouni Pihkakorpi vahvistaa tietävänsä itsekin Suomesta ja ulkomailta faneja, jotka ovat jo varanneet majoituksen Tampereelta. ”Kyllähän fanit varaavat aina potentiaalisista kisakaupungeista ajoissa majoituksen äitienpäivän aikoihin”, Pihkakorpi sanoo.

Fanit tekevät ennen finaalia analyysiä, jonka perusteella he varaavat majoituksia. Esimerkiksi kansainväliset vedonlyöntisivustot ovat tarkassa syynissä. Samoin viisufanien näkemykset ja artistien laajempi kansansuosio. ”Jengi on aika hyvin kartalla”, Pihkakorpi sanoo ja jatkaa: ”Tämä osoittaa, miten sitoutuneita fanit ovat Euroviisuihin.”

Fanit tekevät hotelleihin varauksia, jotka voi perua heti, kun kisapaikka on selvillä. Joskus se on itsestään selvä, kun isäntämaa on ratkennut. Viimeksi, kun finaali järjestettiin Ruotsissa eli 2016, fanit varasivat vielä finaalin jälkeen huoneita varmuuden vuoksi Tukholmasta, Göteborgista ja Malmöstä, sillä voiton ratkettua ei heti ollut varmuutta, missä kaupungissa finaali on.

Osa Tampereen Nokia-areenan lähellä olevista hotelleista on loppuunmyyty muutamana viikonloppuna vuosi tästä hetkestä eteenpäin. Hotelleista ei pystytty vahvistamaan, johtuuko asia Euroviisuista.

Eräs nyt Liverpoolissa oleva vannoutunut fani kertoo joskus varanneensa majoituksen peräti seitsemään kaupunkiin, kun ennakkosuosikkeja oli niin monta. Pihkakorven mukaan tänä vuonna majoituksia on laajalta alueelta, sillä pääsuosikkeja on kaksi.

”Suomi ja Ruotsi. Ranskakin on yksi vaihtoehto.”

Pihkakorpi uskoo Käärijän menestykseen niin vahvasti, ettei hän itse tällä kertaa ole varannut hotellihuonetta mistään. ”Tampereella asuvan hyvän ystäväni kanssa olemme sopineet, että hän tulee pariksi viikoksi Helsingin Jätkäsaareen ja minä muutan siksi aikaa Tampereelle.”