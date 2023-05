Romanttinen draamakomedia on kursittu kasaan mahdollisimman helpolla

Löysä romanttinen elokuva on tehty pelkästään takavuosien tähden Céline Dionin maineen pönkittämiseksi.

Sam Heughan ja Priyanka Chopra Jones Love Again -elokuvassa.

Love Again, ohjaus JIm Strouse. 105 min. S. ★

Kas, todellakin yhä uudet sukupolvet kaivavat esiin Céline Dionin pateettiset hittibiisit. Tuoreimmalle porukalle on tehty nyt oikein elokuvakin, jossa Dion saa ensimmäistä kertaa esiintyä myös näyttelijänä.

Epäselväksi jää, mikä sukupolvi keskustelee emojien merkityksistä, suhtautuu epäluuloisesti kännykkäsovelluksiin ja tekee ensimmäistä kertaa tuttavuutta Tinderin (tai jokin sen kaltainen) kanssa. Tällaista elokuvassa nimittäin tapahtuu.

Päähenkilöt ovat kuitenkin kolmekymppisiä. Mira Ray elää elämänsä suloisimpia vuosia New Yorkissa, tekee luovaa työtä lastenkirjakuvittajana ja deittailee komeaa miestä. Näemme heidät pussailemassa kahvilassa, mutta kohtaus päättyy siihen, että miesystävä jää auton alle ja kuolee, siinä Miran silmien edessä.

Ihan hirveää.

Toisaalla Rob haikailee menetetyn rakkautensa perään ja tekee hommia musiikkitoimittajana. Kuin taikaiskusta hän alkaa saada romanttisia tekstiviestejä (!) tuntemattomalta. Mira purkaa kaipuutaan kirjoittamalla niitä kuolleelle rakastetulleen.

Miran exän puhelinnumero on siirtynyt Robille, mutta sitähän Rob ei voi tietää eikä Mirakaan. Jostakin syystä Rob ei koskaan vastaa mystisiin viesteihin, mikä voisi selventää tilannetta.

Miten ihmeessä Céline Dion liittyy tähän? Robin työn kautta. Robin pitäisi haastatella tähteä, joka on lähdössä Yhdysvaltain kiertueelle.

Dion tietää rakkaushommat ja pääsee muutamaankin kertaan muistelemaan omaa tragediaansa. Hän jäi leskeksi 2016, kun aviomies-manageri René Angélil kuoli. Dion näkee Robin läpi ja alkaa patistaa tätä toimiin, jotta tämä löytäisi elämänsä naisen.

Romanttinen draamakomedia on saksalaisen elokuvan remake, joten siitäkin voi päätellä, että homma on kursittu kasaan mahdollisimman helpolla. Ainoana tavoitteena on pönkittää Dionin uraa jälleen kerran. Elokuvassa kuullaan myös uusia biisejä.

Yhdysvaltain kiertue on lykätty hamaan tulevaisuuteen, koska Dionilla diagnosoitiin harvinainen jäykkyysoireyhtymä viime vuoden lopulla.

Miran roolissa esiintyy intialainen megatähti Priyanka Chopra Jonas, ja sivuroolissa nähdään myös hänen aviomiehensä Nick Jonas. Robia näyttelee Sam Heughan, ja mukana on muutama oikein hyväkin brittinäyttelijä.

Käsikirjoitus Jim Strouse. Pääosissa Sam Heughan, Priyanka Chopra Jonas, Céline Dion.