Minimuusikoiden äiti Eriikka Heikola toivoo uusia tapoja tukea lahjakkaita nuoria musiikin harrastajia.

Minimuusikoiden duo on kasvanut trioksi, kun Annabel ja Samuel Heikolan seuraan on liittynyt esityksissä Rafael-pikkuveli. Eriikka-äiti ja harmonikansoiton opettaja Pasi Raukola ohjaavat lapsia soittoharjoituksessa.

Pori

Minimuusikoilla eli porilaisilla Heikolan musisoivilla sisaruksilla on hallussaan kaksi Hopeista harmonikkaa ja liuta muita palkintoja. Samuel, Annabel ja Rafael Heikola soittavat kaikki harmonikkaa ja lisäksi muita soittimia. Harmonikka-duo on kasvanut trioksi, kun mukana esiintymisissä on nykyään myös 7-vuotias kuopus Rafael.