Karin kampukselle sijoitetaan useita kymmeniä taideteoksia. Taideteoksia on tilattu erikseen kolmelta paikalliselta taiteilijalta, mutta suurin osa taideteoksista valitaan mukaan portfoliohaun kautta.

Rauma

Rauman kaupunki hankkii Karin kampukselle kolme suurikokoista taideteosta taiteilijoilta Jaakko Niemelä, Paavo Paunu ja Pia Salo. Kolme teosta ovat vain pieni osa kampukselle hankittavasta taiteesta.

Taiteilijakolmikko on ollut mukana kampuksen taideohjelman suunnittelussa. Heiltä kultakin on tilattu taideteos 28 000 eurolla.

Jaakko Niemelältä tulee musiikkiopiston aulan kattoon installaatio, joka koostuu ohuista kupariputkista ja -tangoista. Niemelä kertoo käyttäneensä tilan muotoa yhtenä suunnittelun lähtökohtana. Häntä kiinnosti myös päästä itse tekemään teosta konkreettisesti käsin, sillä monet hänen taideteoksistaan toteuttaa teknisesti joku toinen. Niemelä kertoo installaation muotokielen muistuttavan hänen 1990-luvullaan tekemiä rautalankaveistoksia. Valmiista teoksesta tulee noin kolme metriä korkea. Valaistus tulee osaksi teosta ja mahdollisesti myös ääni.

Paavo Paunulta on tulossa kampukselle massiivinen puuveistos, joka sijoittuu suureen aulatilaan. Veistos on noin kuusi metriä korkea, ja levittäytyy puunomaisesti seinän viereltä tilaan. Paunu kertoo teoskokonaisuuteen sisältyvän myös kaksiulotteisia maalauksia.

Raumalaiselta taidemaalarilta Pia Salolta tilaan tulee kaksiosainen teos, joka muodostuu ripustettavasta öljyvärimaalauksesta ja kattoon sijoitettavasta mobilesta. Molemmat teokset sijoitetaan eteläisen sisäänkäynnin yhteyteen.

Rauman kaupungin museo -ja kulttuurijohtaja Risto Kupari kertoo, että kampuksen suunnittelussa kuvataiteilijat otettiin mukaan jo rakennusvaiheessa, jotta taiteelle osattiin määrittää paikat ja tehdä varauksia ripustukselle ja sähköistykselle.

Suurin osa taiteesta valitaan Karin kampukseen portfoliohaun kautta. Hakuun osallistui noin 200 taiteilijaa, ja valinnat tehdään vielä toukokuun aikana.

Haussa oli teoksia sekä kampuksen sisä- että ulkotiloihin. Kupari kertoo, ettei portfoliohaussa löytynyt ulkotiloihin oikeanlaisia teoksia, jotka sopisivat rakennuksen yhteyteen. Sen takia kahdelta taiteilijalta on vielä pyydetty erikseen kutsumenettelyllä luonnokset ulkoteoksia varten. Taideteoksia on tulossa kampukselle useita kymmeniä.

Prosenttiperiaatteen tarkoituksena on, että vähintään yksi prosentti rakennuskustannuksista käytetään taiteeseen. Karin kampuksen rakennuskustannuksista taiteelle ei liiennyt rahaa, mutta Rauman kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa erillismäärärahasta kampuksen kuvataiteen hankkimiseen. Taidehankintoihin on kokonaisuudessaan varattu 300 000 euroa.

”Se ei ole prosenttia eikä oikein puoltakaan prosenttia. Sillä saadaan kohtuullinen määrä taidetta, mutta on huomioitava, että talon massa on valtava. Tilaa on vaikka kuinka paljon, ja taiteen paikkoja olisi saatu sinne rakennettua enemmänkin, jos määrärahaa olisi ollut enemmän”, Kupari sanoo.

Tulevana syksynä valmistuvassa Karin kampuksella ovat saman katon alla Hj. Nortamon peruskoulu, kansalaisopisto ja sen kuvataide- ja teatterikoulut, musiikkiopisto, uimahalli ja liikuntahalli. Kampuksen kustannusarvio on 75,4 miljoonaa euroa. Koko rakennuksen bruttoala on noin 30 400 neliömetriä.