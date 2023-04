Vanhalla kännykällä kuvattu elokuva on lempeä fantasia syrjäytymisestä

Kukaan ei katso sinua silmiin näyttää, mihin suuntaan nuoret elokuvantekijät ovat ehkä viemässä kotimaista elokuvaa.

Kukaan ei katso sinua silmiin, ohjaus Jesse Jalonen. 65 min. K7. ★★★

Ohjaajansa Jesse Jalosen ja muutaman muunkin tekijän lopputyö Aalto-yliopistosta on poikkeuksellinen kotimainen elokuva parillakin tavalla. Ensiksikin Kukaan ei katso sinua silmiin on kuvattu kokonaan vanhalla Nokia-matkapuhelimella ja toiseksi se edustaa omalla tavallaan kotimaisessa elokuvassa aika harvoin esiintynyttä fantasiagenreä.

Elokuvan keskushenkilöinä on kaksi harvinaisesta oireyhtymästä kärsivää ihmistä. Ninni on 25-vuotias sinkku ja Tuomas pienen tyttären yksinhuoltajaisä. Kummallakin on Louis Le Princen syndroomaksi kutsuttu oireyhtymä, jonka takia muut ihmiset eivät näe tai kuule heitä muuten kuin kameran ja mikrofonin välityksellä.

Ninni (Ida-Maria Olva) yrittää solmia suhdetta ulkomaalaisen tuttavansa kanssa ja Tuomas (Arttu Timlin) elää onnellisena tyttärensä kera, sillä tämä on ainoa ihminen, joka näkee ja kuulee hänet ilman apuvälineitä.

Mutta Ninnin ystävä kyllästyy kameran ja mikrofonin kautta seurusteluun ja Tuomaksen tytär Oona (Kimiya Eskandari) lakkaa äkkiä näkemästä ja kuulemasta isäänsä. Ninni jää yksin ja Oona joutuu sijaiskotiin.

Elokuva on kuvattu Nokia C5 -puhelimella vuodelta 2010. Jälki on paikoin hämärää ja suttuista, paikoin taas yllättävänkin kirkasta. Ainakin temppu osoittaa, että jos näin vanhalla puhelimella voi kuvata kokonaisen elokuvan, niin uudemmilla ilman muuta.

“Näkymättömyys-syndroomaa” voi pitää metaforana yksinäisyydelle ja syrjäytymiselle. Sitä potevat jäävät elokuvassa paitsi muun maailman, myös oman elämänsä sivustakatsojiksi ja ajautuvat täten pakostakin sivuraiteelle. Vaikutelmaa korostavat dokumentaariset otokset kaupungin persoonattomasta vilskeestä kaduilla ja metrossa.

Kukaan ei katso sinua silmiin on fantasia-aineksineen kiinnostava osoituksena ainakin yhdestä suunnasta, mihin nuoret elokuvantekijät saattavat jatkossa kotimaista elokuvaa viedä. Jesse Jalonen sanoi elokuvan ennakkokatselussa, että myös hänen tekeillä oleva uusi elokuvansa sisältää fantasiaa.

Fiktiivisen oireyhtymän nimeämisessä Louis Le Princen syndroomaksi on oma vitsinsä. Louis Le Prince oli ranskalainen keksijä, joka tiettävästi ensimmäisenä maailmassa tallensi kehittämällään alkeellisella elokuvakameralla liikkuvaa kuvaa vuonna 1888.

Le Prince ei kuitenkaan ehtinyt hyödyntää keksintönsä kaupallista potentiaalia, sillä hän katosi jäljettömiin vuonna 1890, eikä hänen kohtalonsa koskaan selvinnyt.

Käsikirjoitus Jesse Jalonen, pääosissa Ida-Maria Olva, Arttu Timlin, Kimiya Eskandari.