Final Cut, ohjaus Michel Hazanavicius. 115 min. K12. ★★★

Ranskalaisohjaaja Michel Hazanavicius (s. 1967) teki 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä pari pikkunokkelaa Salainen agentti OSS 117 -agenttiparodiaa, ja sitten, yhtäkkiä, elokuvan The Artist (2011), joka voitti viisi Oscaria, muun muassa parhaasta elokuvasta.

Täytyy myöntää, että olin aika yllättynyt tuolloin. The Artist on höyhenenkeveä kunnianosoitus 1920–30 -lukujen vaihteen Hollywoodille, mutta ei juuri sen enempää. Se yhdessä OSS 117 -elokuvien kanssa osoitti, että Hazanaviciuksen todellinen taito on juuri viihdyttävä nokkeluus. Ja sitä piisaa myös ohjaajan uusimmassa elokuvassa Final Cut, joka jälleen on kunnianosoitus elokuvanteolle – ja samalla komedia siitä.

Aluksi katsoja saattaa olla hämmentynyt. Hänelle tarjotaan puoli tuntia kestävä, taatusti maailman huonoin zombie-elokuva. Mitä hittoa? Mutta ei hätää, homma loksahtaa kyllä kohdalleen ihan kivasti.

Pitkässä takaumassa nähdään miten ”nopeaa, halpaa ja perushyvää” jälkeä tekevä elokuvaohjauksen sekatyöläinen Rémy Bouilloin (Romain Duris) ottaa vastaan japanilaistuottajan tarjoaman keikan, koska siihen on jo palkattu Rémyn tyttären ihailema näyttelijä.

Kyseessä on nettialustalle suorana tehtävä zombie-elokuva, jonka japanilaisesta käsikirjoituksesta ei saa muuttaa mitään, ei edes nimiä. Sitten aletaan kuvata, ja kuvausten aikana selviää, miksi elokuvasta tuli niin järisyttävän kehno.

Yksi näyttelijöistä on umpikännissä, toisella on kestoripuli, hätätilanteessa yhteen rooliin napattu Rémyn vaimo Nadia (Hazanaviciuksen oma vaimo Bérénice Bejo) alkaa sekoilla, elokuvamusiikin tekijä on ihan pihalla ja viimein kamerajalustakin on saatava aikaan ihmispyramidilla.

Hämmentävän alun jälkeen muutaman vuoden takaiseen japanilaiselokuvaan perustuvasta Final Cutista tulee oikeasti hauska elokuva. Hazanavicius kuvaa kuvausryhmän toivotonta törmäilyä aidolla slapstick-hengellä, mutta myös suurella lämmöllä. Ja niinpä Final Cutkin on The Artistin tapaan rakkaudentunnustus elokuvalle ja elokuvantekijöille.

Käsikirjoitus Michel Hazanavicius, Shin’ichiro Ueda, Ryoichi Wada, pääosissa Romain Duris, Bérénice Bejo, Finnegan Oldfield, Matilda Lutz.