Toukokuussa voi nähdä keikalla yhtyeen The 69 Eyes, Litku Klemetin ja ensi kertaa Suomessa vierailevan Oz Noy Trion.

Porin Mies-Laulun vappu

Porin Mies-Laulu, Välimiehet ja Vaarinlaulu esiintyvät yhdessä perinteisessä vappukonsertissa raatihuoneen portailla.

1.5. klo 12 Raatihuone, Pori

Porin Mies-Laulu pitää kiinni perinteistä ja esiintyy vappupäivänä Raatihuoneen edustalla Porissa.

Heikki Elo johtaa Pori Sinfoniettan vappukonsertin. Arkistokuva on vappukonsertista vuodelta 2019.

Pori Sinfoniettan vappu

Viihteellisessä vappukonsertissa Vappupoppia Promenadisalissa kuullaan kaupungin omaa orkesteria porilaislähtöisen Heikki Elon johtamana sekä laulusolisteja Heini Ikonen ja Mikael Konttinen.

1.5. klo 14 Promenadisali, Pori

Elokuvamusiikkia puhaltimilla

Helsingin poliisisoittokunta esittää viihdekonsertissa Porissa ja Raumalla elokuvamusiikkia. Musiikkia kuullaan muun muassa Tähtien sota, Kummisetä ja Kourallinen dollareita -elokuvista. Sinfonisen puhallinorkesterin kanssa musiikkia tulkitsevat baritoni Waltteri Torikka sekä trumpetisti Tero Lindberg. Konsertin johtaa Sami Ruusuvuori.

3.5. klo 19 Promenadisali, Pori ja 4.5. klo 19 Rauma-sali, Rauma

Primavera-konsertti

Ognian Vassilevin johtaman Naiskamarikuoro Sempren kevätkonsertti.

4.5. klo 19 Keski-Porin kirkko

Saikkua, kiitos!

Vuodesta 2013 Suomea kiertänyt esityksen on nähnyt yli 250 000 katsojaa. Ismo Leikolan ja Kalle Pylvänäisen kirjoittamassa esityksessä nauretaan kaikelle sairauteen ja terveyteen liittyvälle. Näyttelijät Jukka Rasila, Ville Keskilä ja Kalle Pylvänäinen esiintyvät useissa rooleissa.

5.5. klo 19 Promenadisali, Pori

Kalla! -yhtye esiintyy Rauma Blues -etkoilla Kulttuurikuppila Brummissa.

Rauma Blues -etkot

Kulttuurikuppila Brummissa etkoilevat bluesrockyhtye Micke Björklöf & Blue Strip sekä aiempina vuosina KallaBlöös -nimellä tunnettu raumalainen bluesrocktrio: Kalla! Energisistä live-esiintymisistä tunnettu Micke Björklöf & Blue Strip juhlistaa 30-vuotista toimintaansa ja uutta albumia. Raumalainen paikallisylpeys Kalla! esittää omia biisejään.

6.5. Kulttuurikuppila Brummi

Tulitikkutehtaan tyttö on yksi Porin teatterin näytelmistä, jotka poistuvat kevään jälkeen ohjelmistosta. Viimeiset esitykset ovat toukokuussa.

Tulitikkutehtaan tyttö

Toukokuussa on viimeinen mahdollisuus nähdä Porin teatterin näytelmä Tulitikkutehtaan tyttö, joka perustuu Aki Kaurismäen klassikkoelokuvaan. Jarno Kuosan ohjaus on samaan aikaan uskollinen tietynlaiselle kaurismäkeläiselle maailmalle ja rohkeasti omanlaisensa. Teatteritaiteen keinot on otettu monipuolisesti käyttöön, ja esityksessä on myös paljon huumoria.

6.5. klo 18 Porin teatteri

Satakunnan Kansan arvio näytelmästä

Mythos & Logos

Porin teatterinuoret esittää Annika Vallinin käsikirjoittaman ja ohjaaman näytelmän Mythos & Logos. 1920-luvun risteilylle kuljettavassa näytelmässä kohdataan muun muassa charleston-tanssijoita, meedio ja vakava lapsi. Erilaisia ihmissuhteita eteen tuova teksti pohtii muun muassa sitä, onko huolehtimisessa mitään järkeä.

6.5. klo 19 ensi-ilta Kulttuuritalo Annis, Annankatu 6, Pori

Olavi Virta -konsertti

Tomi Metsäketo, Milana Misic ja Hannu Lehtonen tulkitsevat Olavi Virran lauluja Punaiset lehdet -teemakonsertissa Kankaanpäässä. Laulajia säestää Kultaisen harmonikan voittaja Jarno Kuusisto yhtyeineen.

7.5. klo 16 Kankaanpääsali

Kati Aalto on yksi Yhtenä iltana -teoksen tanssijoista. Hänen lisäkseen tanssijoina ovat Meri Tankka, Riikka Tankka, Riku Lehtopolku, Oskari Kymäläinen ja Tuukka Piitulainen.

Tanssiteos haaveilusta

Pori Dance Company ja Pori Sinfonietta esittävät yhdessä koreografi Riku Lehtopolun haaveellisen teoksen Tänä iltana kuudelle tanssijalle ja sinfoniaorkesterille. Esiintyjien omaelämäkerrallisia aineksia on yhdistetty romanttisiin kliseisiin. Tässä esityksessä kohdataan prinssi, voitetaan Oscar ja rakastutaan. Teoksen kantaesitys oli vuonna 2021. Pori Sinfoniettaa johtaa Tibor Bogányi.

11.5. ja 12.5. klo 19 Promenadisali, Pori

Lue arvostelu tanssiteoksesta

All Female Panel

Neljän stand up -koomikon kollektiivi tuo show’nsa Poriin. Lavalle nousevat koomikot Saana Peltola, Helena Pöllänen, Johanna Tohni ja Inka Valima.

12.5 klo 19 Kulttuuritehdas Kehräämö, Pori

Oz Noy Trio esiintyy Suomessa ensi kertaa, Validi Karkia -klubilla Porissa.

Jazzrockin huippukeikka

Ensi kertaa Suomessa vieraileva Oz Noy Trio koostuu Kissin, Bob Dylanin, Cyndi Lauperin, Mick Jaggerin ja Joe Bonamassan levyillä soittaneista muusikoista. Israelilaislähtöinen, New Yorkissa asuva kitaravirtuoosi Oz Noy on Suomessa ensimmäistä kertaa. Hänen bändissään soittavat basisti Jimmy Haslip ja rumpali Anton Fig. Oz Noy kuvailee soittavansa jazzia, joka ei kuulosta jazzilta. Hänen musiikissaan on vaikutteita jazzin lisäksi funkista, rockista, bluesista ja r&b:stä.

13.5. Validi Karkia -klubi klo 19 Studio Hilkka (Valtakatu 22, Pori)

12 hengen salsabändi

Energistä kuubalaista rytmiikkaa on luvassa, kun suomalais-kuubalainen 12-henkinen Habana Helsinki -orkesteri esiintyy West Coast Salsa Festivalin avajaisbileissä Yyterissä pääsolistinaan bändin johtaja Raciel Lopéz. Lauantaina 20.5. Yyterissä esiintyy puolestaan suomalais-kuubalainen orkesteri Grupo Kaney.

19.5. ja 20.5. klo 21.30 Virkistyshotelli Yyteri

Litku Klemetin uusin albumi Asiatonta oleskelua ilmestyi viime vuoden lopulla.

Litku Klemetti

Laulaja-lauluntekijä Litku Klemetti on ammentanut musiikkinsa vaikutteita niin progressiivisesta rockista kuin suomalaisesta iskelmästä ja italodiscosta. Omaehtoisen artistin filosofia on ”tehään vaan”. Hän on julkaissut seitsemän albumia, joiden kappaleita on striimattu miljoonia kertoja. K18-keikalla on seisomakatsomo.

26.5 klo 20 Kulttuuritehdas Kehräämö, Pori

Kokeellista äänitaidetta

Harvoin julkisesti esiintyvä porilainen improvisaatiokollektiivi Vahvistusharha sekä italialainen äänitaiteilija Cristiano Carosi esiintyvät lyhytaaltoaseman kaikuisilla käytävillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Kultuuriyhdistys Rapajöötin sekä T.E.H.D.A.S Ry:n kanssa.

27.5. klo 19 Väinölän lyhytaaltoasema, Radioasemantie, Pori

The 69 Eyes

Kulttuurikuppila Brummissa esiintyy toukokuussa keikalla goottirock-yhtye The 69 Eyes, joka kiertää Yhdysvaltoja ennen Raumalle saapumistaan. Bändiltä ilmestyi juuri tuore albumi Death of Darkness. Lämppärinä soittaa porilainen hard rock -nimi Serpico.

27.5. Serpico klo 21, The 69 Eyes klo 22 Kulttuurikuppila Brummi