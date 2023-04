Erik Rousin matala rekisteri tuo värikylläisen hohteen liedien suureen tunneskaalaan.

Die schöne Müllerin. Erik Rousi, bassobaritoni ja Justas Stasevskij, piano. CD Alba.

Bassobaritoni Erik Rousi tunnetaan Satakunnassa siitä, että hän vuorottelee Mika Kareksen kanssa Eurajoki Bel Canto -festivaalin taiteellisena johtajana ja on myös esiintynyt festivaalilla monta kertaa. Nyt Rousilla on työn alla vuoteen 2026 mennessä äänittää kokonaislevytys Franz Schubertin laulusarjoista suomalaiselle Alba-levymerkille. Ensimmäinen CD, Die schöne Müllerin (kaunis myllärintytär) ilmestyi maaliskuussa. Pianistina on Rousin pitkäaikainen duo-kumppani Justas Stasevskij.

Onko Franz Schubertin musiikki klassista vai romanttista? Siitä ei ole yksimielisyyttä. Se, mikä koskettaa Erik Rousin laulussa, on inhimillinen vivahde, jonka hän onnistuu tuomaan mukaan Wilhelm Müllerin traagiseen tekstiin. Kaksikymmentä runoa kertoo rakastuneesta myllärin oppipojasta, joka rakkauden tuskien riuduttamana hukuttautuu.

Argumentointi klassisen ja romanttisen välillä on päätynyt kompromissiin siitä, että kyse on subjektiivisesta kokemuksesta. Duon esityksessä viehättää erityisesti Erik Rousin kyky ilmaista taitavasti ja vivahteikkaasti omia subjektiivisia näkemyksiään Schubertin musiikista siten, että tuo näkemys välittyy myös kuulijalle.

Lisäbonuksena on bassobaritonin äänialan laaja ulottuvuus. Laulujen sävelkorkeutta on laskettu. Laulusarjaa esittävät useimmiten korkeamman fakin laulajat. Matala rekisteri tuo värikylläisen hohteen liedien suureen tunneskaalaan.

Justas Stasevskij pianon ääressä on valmis lähtemään mukaan Rousin pieniinkin tunneaffekteihin ilman oman panoksensa itsetehostusta. Piano-osuuksien kepeys laulajan rinnalla ja välillä nopeat, pirteät osat toivat vaihtelua kohtalokkaan tekstin synkälle etenemiselle. Äänityksessä vaatimattomilla laitteilla kuunnellessa pianon matala rekisteri kumisi ja kaikui mielestäni hiukan liikaa.

Pysäyttävin lied on nro 19 Mylläri ja puro. Siinä koetaan Schubertin melodiikan nerous koskettavimpana. Jotta ei jäädä kuoleman syövereihin, niin päätöslied, Puron kehtolaulu tuo lohtua ”Hyvää yötä. Nuku pois sinun ilosi, sinun surusi. Taivas tuolla ylhäällä on niin avara”.