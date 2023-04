Mökkikauhuklassikkoa yritetään lämmitellä viemällä paha kaupunkiin. Evil Dead Rise on säälittävää Stranger Thingsin lainaamista.

Lily Sullivanilla on edessä verinen ilta sukulaisten kanssa elokuvassa Evil Dead Rise

Evil Dead Rise, ohjaus Lee Cronin, 97 min, K16 ★

Aluksi vaikuttaa, että luvassa on tavanomaista teinikauhua. Mökki natisee. Jousien vingutus riipii. Kaveri puhuu ilkeitä möreällä äänellä.

Mutta ei. Seuraa täysin älytön käänne, jonka päätteeksi neuvokkaat lapset alkavat selailla Kuolleiden kirja. Sen lukeminen muuttaa ihmiset zombimaisiksi pahattariksi.

Viides Evil Dead on niin huono, että se pitäisi haudata yhtä syvälle kuin kaiken pahan alkunide, Necronomicon Ex-Mortis.

Kaksi ensimmäistä Evil Deadiä vuosilta 1981 ja 1987 näyttivät, kuinka pelotellaan virne naamalla. Uuden elokuvan taustavoimat, ohjaaja Sam Raimi, päänäyttelijä Bruce Campbell ja tuottaja Rob Tapert, ovat viime vuosina yrittäneet tuottaa Kuolleiden kirjalle lisäsivuja.

Ensimmäinen uudelleenlämmitelty Evil Dead teki vuonna 2013 vaikutuksen verirankkasateella, mutta Fede Álvarezin ohjauksen rytmi jäi jälkeen Raimin äkkiväärästä tyylistä.

Keskinkertaista tulkintaa tulee kuitenkin ikävä uusinta yritelmää katsoessa.

Evil Dead Risen ohjaaja-käsikirjoittaja Lee Croninin The Hole in the Ground -esikoiselokuvassa äiti koki karmivia hetkiä, kun vieras voima otti lapsen valtaansa.

Nyt Cronin vaihtaa roolit päikseen ja lisää lapsia.

Väsynyt täti (Lily Sullivan) lähtee käymään rähjäisessä asuintalossa siskonsa lapsiperheen luona. Kohta nähdään seikkailulapset kummitusmaailmassa eli taas yksi yritys tehdä uusi Stranger Things.

Kun matalasta asuintalosta luodaan suljettua korpimökkiä, on pakko kehittää kasa typeriä juonellisia esteitä.

Äiti (Alyssa Sutherland) alkaa ilkeäksi.

”Ilkeät kuolleet” erottaa zombeista se, että hirviöihmiset voivat muuttua takaisin vanhaan olomuotoonsa huijatakseen läheisiään.

Se laittaa hahmot tasapainottelemaan oman pelastautumisensa ja rakkaidensa auttamisen välillä.

Tätä tunnetemppua tosikkomainen Cronin virittää useita kertoja, mutta olemattomilla hahmoilla ja hitailla asetelmilla on hankalaa rakentaa vaikuttavaa kauhua.

Perussäikyttely on jatkuvaa. Eläimellistä metsänääntä huudatetaan täysillä ja sitten tulee tauko.

Kauhistuttavinta eivät ole pelottelukohdat, vaan se, että hahmot eivät muka voi syödä pizzaa, kun laatikko on pudonnut maahan. Tai kohtaus, jossa teini skrätsää vinyylillä Kuolleiden kirjaa. Tai kun alkuperäiset, tappavat metsänoksat on korvattu hississä roikkuvilla johdoilla.

Parhaat repliikit on lainoja, kuten dead by dawn -hokema. Cronin on itse pystynyt kirjoittamaan niinkin menevän heiton kuin "käynnistä se, Kass".

Omanlaiset näkymät puuttuvat. Croninin debyytissä oli sentään se hole in the ground, kolo, joka on pitänyt kopioida pienempimuotoisesti tähänkin. Nähdään Hohdon verihissi, Kaunan seinähirviö ja Aliensin loppukohtaus.

Käsikirjoittaja Lee Cronin, tuottaja Rob Tapert, pääosissa Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Gabrielle Echols, Nell Fisher, kuvaus Dave Garbett