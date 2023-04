Festivaalin taiteellinen johtaja on porilaistaustainen Severi Koivusalo.

Pori

Porin Reposaaressa järjestetään elokuussa elokuvafestivaali, jossa nähdään muun muassa saaressa kesällä 1984 kuvattu White Nights -elokuva. Sensommar Filmfest -nimisen festivaalin taiteellinen johtaja on porilaislähtöinen elokuvatuottaja Severi Koivusalo.

Koivusalo sai puolisonsa Laura Asmalan kanssa idean Reposaaressa pidettävään elokuvafestivaaliin vieraillessaan Ilokuvafestivaalilla Mäntyharjulla. Tapahtumassa oli hyvä tunnelma, mutta ympäristö oli tavanomainen. Pariskunta keksi, että Reposaareen voisi luoda hienon elokuvafestivaalin.

Sensommar Filmfest järjestetään venetsialaisten aikaan, elokuun viimeisenä viikonloppuna, ja sen päätapahtumapaikka on Reposaaren vanha VPK-talo. Vuonna 1901 valmistunut rakennus liittyy myös itsessään elokuvahistoriaan, sillä siellä kuvattiin aikoinaan kohtaus White Nights -elokuvaan. Elokuvanäytöksen yhteydessä on tarkoitus järjestää tilaisuus, jossa ihmiset kertovat muistojaan kuvauksista.

”Haaveilemme, että saamme tarjottua viikonlopun mittaisen todellisuuspaon Reposaaren ympäristössä, jotain samantyylistä, mitä Sodankylän elokuvafestivaalit ovat olleet jo vuosikaudet. Elokuvataide on keskiössä, mutta festarikokemuksen osana on myös omalaatuinen paikka, joka tarjoaa makeat puitteet”, Koivusalo sanoo.

Sensommar Filmfestin ohjelmisto aiotaan koota klassikoista, kotimaisten uutuuselokuvien ennakkonäytöksistä sekä tuoreista festivaalimenestyjistä Cannesin ja Berliinin elokuvajuhlilta. Elokuvia näytetään niin modernilla DCP-projektorilla kuin klassisella filmiprojektorilla. Paikalle on tarkoitus kutsua myös kotimaisia tekijävieraita esittelemään elokuviaan.

Villi suunnitelma on kutsua Reposaareen vieraaksi myös näyttelijä ja tanssija Mikhail Baryshnikov, joka aikoinaan esiintyi White Nights -elokuvassa.

Severi Koivusalo sanoo, että taika on nimenomaan Reposaaressa miljöönä. Tapahtuman slogan kuuluu: ”kaihoa ja kauneutta Reposaaressa” Siitä on suunnitteilla erityylinen kuin Raumalla pidettävästä Blue Sea Film Festivalista tai vaihtoehtoista elokuvaa ja videotaidetta painottavasta Pori Film Festivalista.

”Porista tulee ihmisille helposti tietynlainen mielikuva. Ihmiset eivät aina ymmärrä, kuinka upeita paikkoja kaupungista löytyy. Tällaisella tapahtumalla voi aidosti yllättää esimerkiksi pääkaupunkiseudulta tulevan elokuvayleisön ja luoda erilaisen tapahtuman Poriin”, Koivusalo sanoo.

Festivaalin rahoituksesta on varmistunut osa. Saatavan rahoituksen määrä ratkaisee, missä kokoluokassa tapahtuma toteutuu. Alustava budjetti on noin 66 000 euroa. Porin kaupunki tukee tapahtumaa 15 000 eurolla, ja rahoitusta on haettu myös muun muassa Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahastolta ja Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiöltä. Tapahtumasta on tarkoitus luoda kaksikielinen.

Severi Koivusalon kontaktit mahdollistavat sen, että Porissa voidaan nähdä ennakkonäytöksinä tuoreita elokuvafestivaaleilla palkittuja elokuvia. Koivusalon työnantajan Aurora Studiosin tytäryhtiö Cinemanse tuo maahan eurooppalaisia art house -elokuvia.

Koivusalon lisäksi festivaalin taustavoimia ovat Amos Rexin tuottajana päivätyönään työskentelevä Anni Fahler sekä festivaalin toinen taiteellinen johtaja Laura Asmala.

