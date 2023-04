Raumalaisella Hannu Rantalalla on erityinen suhde ilveksiin. Hän on keksinyt tapoja viestiä eläinten kanssa. Hänen tarinansa leviää nyt maailmalle.

Ilveskuiskaaja Hannu Rantalan Kulamaan kotitilan pihapiirissäkin on liikkunut ilveksiä. Ilvesyksilöt ovat tulleet Rantalalle tutuiksi.

Raumalaisen Hannu Rantalan erikoinen elämäntarina leviää elokuvan muodossa maailmalle. Rantala on saanut lempinimen ilveskuiskaaja, sillä hänellä on erityinen suhde ilveksiin. Hän seuraa eläimiä paitsi luonnossa myös yli sadan riistakameran välityksellä. Ilvekset ovat tulleet hänelle niin läheisiksi, että hän on nimennyt niitä.