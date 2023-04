Japanilainen tuottaja ja videopelisuunnittelija Shigeru Miyamoto The Super Mario Bros -elokuvan erikoisnäytöksessä Los Angelesissa huhtikuun alussa.

Vuoden 2023 elokuvailmiöksi on nousemassa videopelihahmoon perustuva The Super Mario Bros. Movie. Peliyhtiö Nintendon ja elokuvayhtiöiden Universalin ja Illumination Studiosin animaatioelokuva tienasi Yhdysvalloissa toisena viikonloppunaan 87 miljoonaa dollaria, eli lähes kymmenen kertaa niin paljon kuin toisiksi suosituin The Pope's Exorcist.

Viikkoa aiemmin Mario rikkoi kaikkien aikojen suosituimman animaatioelokuvan sekä videopelisovituksen avausviikonloppujen ennätykset, kertoi pelialan media Eurogamer. Yhdysvaltojen kokonaislipunmyynnissä Mario-elokuvan edellä ovat tänä vuonna ainoastaan Avatar 2 ja Black Panther 2, jotka saivat ensi-iltansa viime vuoden puolella. Mario hallitsee myös kansainvälisiä lipunmyyntitilastoja.