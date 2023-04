Kirjailija Jenna Kostet halusi selvittää, millaista on ollut olla nainen Turun linnassa eri aikakausina.

Jenna Kostet: Kuuden Katariinan jäljillä. Aula et co 2023. 307 s.

Turkulaiskirjailija Jenna Kostet (s. 1984) on aiemmin julkaissut viisi romaania. Kuuden Katariinan jäljillä on hänen ensimmäinen tietokirjansa.

Kostetin kirja kertoo kuudesta naisesta, jotka kaikki ovat asuneet tai työskennelleet Turun linnassa. Heistä ensimmäisenä esitellään Katariina Stenbock (1535–1621), Kustaa Vaasan kolmas vaimo ja Ruotsin kuningatar, ja toisena Kaarina Hannuntytär (1539–1596), Kustaa Vaasan pojan Juhana Vaasan pitkäaikainen jalkavaimo.

Kolmantena Katariinana Kostet esittelee puolalaisen Katariina Jagellonican (1526–1583), josta tuli Juhana Vaasan vaimo 1562 ja myöhemmin Ruotsin kuningatar. Neljäs on Kustaa Vaasan vanhemman pojan Erikin vaimo Kaarina Maununtytär (1550–1612), joka joutui asumaan Turun linnassa Juhanan vangitsemana vuosia 1570-luvulla. Viides Katariina on Kristina Katarina Stenbock (1608–1650), kenraalikuvernööri Pietari Brahen vaimo.

Viimeisin Kostetin käsittelemistä Katariinoista on Carin Bryggman (1920–1993), joka toimi Turussa sisustusarkkitehtina II maailmansodan jälkeen. Isänsä jalanjäljissä Bryggman suunnitteli Turun linnan sisustusta 40 vuotta. Hän oli ensimmäinen suomalaisnainen, jolla oli oma sisustusarkkitehtitoimisto.

Kuuden Katariinan jäljillä sisältää paljon myös omaelämäkerrallista ainesta. Kostet on viettänyt puolet elämästään Turun linnassa asiakaspalvelutehtävissä. Pitkä työura siivitti päätöstä ryhtyä aikamatkailijaksi ja selvittää, millaista on ollut olla nainen Turun linnassa eri aikakausina.

Kostet ei ole yrittänyt kirjoittaa Katariinojen elämäkertoja vaan enemmän löytää heidän värikkäistä tarinoistaan yhdistäviä tekijöitä. Samalla hän tarkastelee eri aikoina eläneitä naisia ja koettaa ymmärtää, millaisia rooleja heille on annettu historian saatossa. Näissä tavoitteissa hän onnistuu kohtuullisen hyvin.

Kostetin yritys muodostaa käsitystä historiallisista aikakausista, varsinkin 1500- ja 1600-lukujen Ruotsi-Suomesta, on kunnianhimoinen ja hatunnoston arvoinen.

Hän on huomannut, kuinka vähän Turun linnan naisista ylipäänsä tiedetään. Heitä oli kuulemma vaikea löytää historian kirjojen sivuilta. Katariinat ovat lähinnä alaviitteitä, mainintoja ja taustahahmoja.

Todellisten henkilötarinoiden näyttämönä Turun linna on ainutlaatuinen. Linnalla on oma luonteensa, johon kirjailija on yrittänyt pitkään tutustua. Moni mysteeri on silti jäänyt selvittämättä.