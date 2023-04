Nicolas Cagen esittämä kreivi Dracula on niin kamala, että se on hauska.

Kauhukomedia

Renfield, ohjaus Chris McKay. 93 min. K16. ★★

Kreivi Dracula ei kuole koskaan. Vaikka Bram Stokerin Dracula-romaani ilmestyi jo 1897, vampyyrikreivi ilmestyy yhä aika ajoin piinaamaan kuolevaisia etenkin elokuvissa. Chris McKayn ohjaama Renfield on kuitenkin ensimmäinen elokuva, jossa tarinan keskiöön on nostettu inhan kreivin apulainen R.M. Renfield.

Stokerin romaanissa Renfield on mielisairaalan asukki, joka ei koskaan pääse ulos sairaalasta ja jonka Dracula lopulta tappaa sinne. Elokuvassa Renfield on alun perin lakimies, josta Dracula on manipuloinut uskollisen orjan vuosikymmeniksi. Hyönteisiä syömällä Renfield on Draculan myötävaikutuksella saanut osan tämän voimista.

Renfield on tuonut isäntänsä nykypäivän New Orleansiin toipumaan vampyyrinmetsästäjien hyökkäyksestä. Uskollinen, isännälleen tuoretta ihmissyötävää hankkiva apulainen alkaa kuitenkin saada tarpeeksi osastaan. Erinäisten sattumusten kautta Renfield saa avukseen paikallista rikollisliigaa vastaan taistelevan lahjomattoman poliisin Rebecca Quincyn (Awkwafina).

On aika pistää maailmanvalloituksesta haaveileva vampyyriruhtinas aisoihin. Ja pari konnaa siinä sivussa.

Aiemmin yhden Lego-elokuvan ja Amazon Primelle scifitrillerin Taistelu huomisesta ohjannut Chris McKay tekee hirtehistä splatterkomediaa, josta ei verta tai vauhtia puutu. Tolkkua ja toimivaa huumoria sitäkin enemmän.

Uutta sävyä mellastuksen sekaan haetaan siitä, että Renfieldin ja Draculan suhdetta verrataan nykyajan läheisriippuvuuteen. Dracula on kuin manipuloiva ja väkivaltainen puoliso, jota suhteen toinen osapuoli ei yksinäisyyden pelossaan pysty jättämään. Joopa joo. Jotenkin nämä Dracula-myytistä nykypäivän aihepiiriin vedetyt linjat eivät toimi oikein edes vitsinä.

Lapsinäyttelijänä elokuvassa Poika (2002) läpimurtonsa tehnyt Nicholas Hoult saa tuotua Renfieldin hahmoon tiettyä haurasta viattomuutta, mutta ilman Nicolas Cagen mehevän häijyä Draculaa elokuva ei olisi juuri mitään.

Cagen ylinäyttely on toisinaan sietämätöntä, mutta tällaiseen muutenkin camp-henkiseen meininkiin se tuo värikästä ja huumoripitoista lisäarvoa. Cagen Dracula on niin kamala, että se on hauska.

Käsikirjoitus Ryan Ridley Robert Kirkmanin aiheesta, pääosissa Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz.