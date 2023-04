Kesäteatteri selätti vaikeat vuodet. Kesän lipuista on myyty jo lähes puolet.

Pori

Kirjurinluodon kesäteatterin ensi kesän näytelmä on parisuhdekomedia Vaimoni on toista maata, jossa esiintyvät Joonas Nordman, Jenni Kokander, Maria Kuusiluoma sekä näytelmän ohjaaja Miika Muranen.

Tuottaja Maria Kuusiluoma kertoo, että harjoitukset ovat jo alkaneet. Täysin poikkeuksellisesti lipuista on myyty jo lähes puolet, vaikkei näytelmän markkinointia ole vielä edes aloitettu. Hän arvioi näytelmän myyvän loppuun viimeistään esityskaudella.

”Luojalle kiitos, on ollut todella hankalia vuosia!” Kuusiluoma sanoo.

Kirjurinluodon kesäteatteri koki koronapandemian takia tappiollisia vuosia. Vaikein oli vuosi 2020, jolloin kesän näytelmä täytyi kokonaan perua.

Kesäteatterille ryhmävaraukset ovat tärkeä osa lipunmyyntiä, mutta ryhmämyynti oli pitkään pysähdyksissä pandemian jälkeen. Nyt ryhmävarauksiakin tulee taas.

”Tämä on suunnaton helpotus: Ihmiset liikkuvat taas”, Kuusiluoma iloitsee.

Teatteri luottaa nyt vahvasti näyttelijä Joonas Nordmanin paikalliseen vetovoimaan. Televisiosta tuttu Nordman on esiintynyt Porissa näyttelijänä vain harvoin. Viime vuonna hän hauskuutti Porisuhdeneuvoja-videoilla Porin kaupungin mainoskampanjassa.

Vaikeina vuosina Maria Kuusiluoma kertoo ajatelleensa sataan kertaan luopuvansa kesäteatterinäytelmien tuottamisesta.

”Itsessäni on sellaista vikaa, että haasteiden edessä luonto ei anna periksi. Mihin tahansa liiketoimintaan kuuluvat ylä- ja alamäet, ja pandemian takia on ollut aivan poikkeuksellisia aikoja”, Kuusiluoma sanoo.

Viime kesänä Kirjurinluodossa esitettiin Mika Waltarin tekstiin pohjautuva Gabriel, tule takaisin! Kuusiluoma kuvailee, kuinka jokaisena esitysviikkona joutui jännittämään, tuleeko yleisö paikalle.

”Sääriskin armoilla on raskasta. Kesä kääntyi kuitenkin plussan puolelle, siitä selvittiin. Jos kesäteatterin pyörittäminen jotain on opettanut, niin hermojen hillintää ja stressin hallintaa”, Kuusiluoma sanoo.

Ensi kesänä hän on pitkästä aikaa paitsi tuottaja myös näyttelijä kesäteatterin näyttämöllä, edellisestä esiintymisestä Kirjurinluodossa on jo kahdeksan vuotta.

Näytelmä Vaimoni on toista maata on ranskalaisen Gilles Dyrekin kirjoittama ja usein esitetty komedia kahdesta pariskunnasta kiusallisilla illallisilla. Toinen pari on vastarakastunut, toinen riidoissa keskenään.

Miika Muranen ohjasi Kirjuriin viime kesän näytelmän Gabriel, tule takaisin! sekä vuonna 2019 Pokka pitää -komedian. Hän on aiemminkin ollut useissa tuotannoissa sekä ohjaajana että näyttelijänä. Vaikka yhdistelmässä on haasteensa, hänelle on tärkeää päästä tekemään myös näyttelijäntyötä.

Käytännössä Muranen kertoo käyttäneensä apuna harjoittelussa muun muassa videokameraa. Välillä hän keskittyy harjoituksissa omaan näyttelijäntyöhön, välillä siirtyy katsomoon lukemaan sieltä repliikkinsä, jolloin hän keskittyy ohjaamiseen.

Kirjurinluodossa korostuu kesällä vahva paikallisuus, sillä sekä Kuusiluoma että Nordman ovat kotoisin Porista. Myös Jenni Kokanderin äidin suku on lähtöisin Porista. Muranen palaa Kirjurinluotoon jo kolmannen kerran, joten paikka on tuttu.

Muranen kertoo, että alussa hänen piti vähän totutella porilaiseen tapaan antaa palautetta. Hänelle huomautettiin, että hän oli ainoa ryhmässä, joka ei ollut tuttu tv:stä. ”Et ny niin huono oo, ettetkö joskus pääsis telkkariin”, kuului palaute.

Hän ei heti ymmärtänyt, että se oli positiivista palautetta porilaisittain.