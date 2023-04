Raumalaislähtöinen Linda Teränen aloittaa soolouran Mökkitien artistina. Hän on kiertänyt ulkomailla rokkaamassa Relax Trion kanssa ja esiintyy Raumalla kuvatulla musiikkivideolla, jota on katsottu yli miljoona kertaa.

Raumalaislähtöisen Linda Teräsen, 29, pitkäaikainen unelma toteutuu. Hän on solminut levytyssopimuksen Mökkitie Recordsin kanssa ja julkaisi perjantaina ensimmäisen biisinsä sooloartistina.

Moni tuntee Teräsen entuudestaan Relax Trio -yhtyeen laulajana ja kontrabasistina. Hän on kiertänyt yhtyeen kanssa rock ’n’ roll -keikoilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja yhtyeen Don’t You Mess With Me -video on kerännyt Youtubessa jo yli miljoona katselukertaa.