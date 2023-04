Valitsimme soittolistalle kiinnostavaa uutta musiikkia. Moni tuntee Circlen tai Moon Shotin mutta harvempi yhtyeet The Mint Freaks, Betonisiltojen alle ja Midi Chips.

Tilaajille

Moon Shot: Agony Walk

Tämä biisi on kaukana kärsimyksestä, vaikka nimestä voisi muuta päätellä. Tunnelmallinen säkeistö johdattelee energiseen kertsiin, jossa tämän biisin voima piilee. Lapkon, Disco Ensemblen ja Children of Bodomin muusikoista koottu Moon Shot ei ole esikoisalbumillaan sekoitus jäsentensä aiemmasta musiikkihistoriasta, vaan jotain aivan uutta. Toki tässä biisissä lienee myös pieni viittaus vanhaan. Kertsin lopettava tokaisu ”Not dead yet” on kaiketi vastaus Bodomin biisiin ”Are you dead yet?”.