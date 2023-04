The Pope’s Exorcistin päätähti Russell Crowe sentään onnistuu tuomaan pappishahmoonsa hieman huumoria.

Kauhu

The Pope’s Exorcist, ohjaus Julian Avery. 104 min. K16. ★

Vaikuttaa siltä, että myös Russell Crowe on Nicolas Cagen ja John Cusackin tavoin syystä tai toisesta putoamassa yhdentekeviin elokuviin. Muuten hänen läsnäoloaan The Pope’s Exorcist -elokuvassa on vaikea ymmärtää.

Ohjaaja Julius Averyltä on meillä nähty aiemmin valkokankaalla kauhuelokuva Overlord (2018), jossa Normandian maihinnousun aikaan amerikkalaissotilaat törmäävät zombinatseihin. Nyt Avery tarjoaa paketillisen todella kulunutta manauskauhua, joka on perustuvinaan Vatikaanin taannoisen päämanaajan isä Gabriele Amorthin kirjoituksiin.

Amerikkalainen Julia Vasquez (Alex Essoe) on perinyt auto-onnettomuudessa kuolleelta espanjalaiselta aviomieheltään Kastiliassa sijaitsevan vanhan luostarin. Julia muuttaa kahden lapsensa kanssa luostariin aikoen remontoida ja myydä sen. Perheellä ei ole mitään käsitystä siitä, että luostaria hallitsee pahuus, erittäin voimakas demoni, itse Helvetin kuningas. Tapahtuma-aika on vuosi 1987.

Kun Henry-poika joutuu demonin riivaamaksi, paikalle hankitaan isä Gabriele (Russell Crowe), ja pian selviää, että demonin tarkoituksena on vallata Gabrielen sielu ja ujuttautua sitä kautta Vatikaaniin tekemään tuhojaan.

Sitten seuraavat kaikki mahdolliset manauskauhun kliseet, eikä The Pope’s Exorcist ole yhtään pelottava, vaan pelkästään pitkästyttävä. Onneksi sentään Crowe tuo pappishahmoonsa hieman huumoria, joten meno ei aina ole niin haudanvakavaa.

Italialainen veteraanitähti Franco Nero pistäytyy pienessä paavin roolissa.

Jos ei ole kaikkein tavanomaisimman manauskauhun ylin ystävä, tämä jämäke kannattaa kiertää kaukaa.

Käsikirjoitus Michael Petroni, Evan Spiliotopoulos, R. Dean McCreary, pääosissa Russell Crowe, Alex Essoe, Daniel Zovatto.