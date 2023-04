Enni Mustosen uusi sarja alkaa 1770-luvulta ja opastaa lukijansa ajan tapoihin.

Romaani

Enni Mustonen: Kasvattitytär. Rouvankartanon tarinoita 1. Otava. 400 s.

Enni Mustonen alias Kirsti Manninen on kiintotähti erilaisten kirjallisten tähdenlentojen joukossa.

Hänen tilillään on toista sataa kaunokirjallista teosta ja yli miljoona myytyä kirjaa. Lukijoita ja äänikirjojen kuuntelijoita on monin verroin enemmän, myös tv-katsojia, sillä kirjailija on arvostettu käsikirjoittajakin.

Kasvattitytär on Rouvankartanon tarinoita -trilogian ensimmäinen osa, ponnahduslauta tulevaan.

Mieleen tulee heti 1990-luvulla ilmestynyt Hovimäki. Vanha hittisarja ja tulokas ottavat vauhtia Ruotsin vallan iltaruskosta.

Sveaborgia rakennetaan Helsingin edustalle. Suomalaiset ovat ruotsalaisten maalaisserkkuja. 1770-luku on kiinnostava aikakausi juuri nyt.

Historialliset viihderomaanit ovat historian oppitunteja, vähän väritettyjä mutta todellisuuspohjaisia. Ja lukijoista pidetään huolta.

Kasvattityttären ensi lehdellä on henkilöiden sukuselvitys ja kartanoiden tiedot viimeisellä. ”Linimentit”, ”plootut” ja ”salvietit” selvitetään sanastossa. Lisää tietoja ko. aikakaudesta löytyy kirjallisuusluettelosta.

Rouvankartanon tarinoita -sarjalla on myös omat Facebook-sivut, joilla kirjailija lupaa kertoa kuluvan vuoden aikana Kasvattityttären taustoista ja lähteistä.

Näin ennakkoon sieltä löytyi vähänlaisesti tietoa, mutta seuraajat kommentoivat, että Kasvattitytär on jo varattu kirjastosta tai pyydetty äitienpäivälahjaksi. Kansikuvaakin kehuttiin.

Kasvattityttären miljöönä ovat uusmaalaiset kartanot, useimmat edelleen olemassa. Pääosassa on Ruotsista enonsa luokse Johannisbergiin pikkutyttönä muuttanut Hedvig Eleonora Lilliehöök af Fårdala.

Enon Hedvig-rouva, jolla ei ole omia lapsia, on kasvattanut Hedda Nooraksi kutsumaansa tyttöä kuin omaansa. Biologisista vanhemmista kerrottaneen lisää seuraavissa osissa.

Kertomus alkaa, kun 17-vuotias Hedda Noora lähetetään Mäntsälään huolehtimaan vailla emäntää olevasta Frugårdin sukutalosta. Nuorelta naiselta odotetaan sekä johtamistaitoja että psykologista silmää.

Hedda Noora ei ole Sofia-serkkunsa tavoin vähäverinen aatelisneito, joka odottelee ikkunan ääressä kosijaansa. Hän on topakka selviytyjä, oikeudenmukainen ja hyvä ihminen.

Lukijan ei siis tarvitse arvailla päähenkilön aikeita. Hedda Noora kertoo kaunistelematta kartanon arjesta ja vähän verhotummin omasta rakkauselämästään.

Hänen sydämensä sykkii ”komealle, hauskalle ja ystävälliselle” Otto-serkulle, joka on hankkimassa kannuksia Ruotsin laivastossa. Mies on poissa kotikonnuilta mutta ei nuoren naisen sydämestä.

Järki valitsee kuitenkin rinnalle ”ahkeran ja kunnollisen” Adolf-serkun. Oton kirjeet lurituksineen päätyvät uuniin. Veikkaan, että niiden sisältöön palataan vielä.

Naiset puhuvat keskenään rakkaudesta ja unelmoivat häistä, mutta miehen ja naisen seksuaalinen kanssakäyminen on tabu. Seksi-sanakin yleistyi suomen kieleen englannista vasta 1960-luvulla.

Fyysinen nautinto näyttää olevan miestä varten, vaikka Hedda Noora salaa aavistaakin, että jotain iloa siitä voisi olla hänellekin.

Aviovuoteessa vaanii kuitenkin vaara, sillä monet nuoret naiset ovat kuolleet synnytykseen. Ja monet lapset menehtyneet imeväisikäisinä.

Hedda Noora alkaa pelätä raskaaksi tulemista, synnyttämistä ja kuolemaa. Mutta hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin avioitua.

Avauksen perusteella on vaikea sanoa, miten vetävä sarja Rouvankartanon tarinoita -sarjasta lopulta tulee. Mutta minä ainakin haluan tietää, millaiset vaaran vuodet Hedda Nooraa odottavat.