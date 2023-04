”Oli aika, jolloin olin unessa.

Nyt on aika, jolloin olen elossa.”

Näin kirjoittaa Marjo Forsblom, 55, muotokuvansa yhteydessä.

Kuva ja teksti ovat osa Helsingin Itäkeskuksen Stoassa 14. huhtikuuta avautuvaa Kuoleman kättelemät -näyttelyä, jossa on esillä valokuvia sekä vakavasti sairastuneiden ajatuksia kuolemasta – ja elämästä.

Näyttelyn tekstit ovat syntyneet kuolemansairaille järjestetyissä sanataideryhmissä, joita kirjallisuusterapiaohjaajat Jenni Hurmerinta ja Aija Salovaara ovat järjestäneet sairaaloissa ja saattohoitokodeissa kuuden vuoden ajan.

Hurmerinnan ja Salovaaran ohjaamalle Kuoleman kättelemät -kirjoituskurssille hakeutui myös Marjo Forsblom sen jälkeen, kun hänellä diagnosoitiin parantumaton keuhkosyöpä elokuussa 2020.

”Ajattelin että se voisi olla hyvä väylä käydä purkamassa omia tuntoja elämän rajallisuuden kohtaamisesta. Olen aina tykännyt kirjoittamisesta, mutta se on ollut pöytälaatikkokirjoittamista”, Forsblom kertoo.

Hän osallistui kahteen Hurmerinnan ja Salovaaran järjestämään kirjoitusviikonloppuun. ”Ensimmäisellä niistä uskalsin ensimmäistä kertaa oikeastaan ikinä sanoa ääneen sanan kuolema”, Forsblom sanoo.

Hän kertoo sisäistäneensä tuolloin, että ei tarkoita että hän olisi kuolemassa heti kun päästää sanan suustaan.

”Olin jo aikaisemminkin hyväksynyt sairauteni ja kuolemisen, mutta kuolemasta puhuminen ei ole ollut minulle koskaan mitenkään helppoa. Eikä se ole yhteiskunnassamme muutenkaan helppoa, vaan se on aihe, josta vaietaan.”

Forsblom huomauttaa, että kuolemalle on monta erilaista sivuilmaisua: esimerkiksi potkaista tyhjää tai vaihtaa hiippakuntaa.

”Minulla on muutama ystävä, joiden kanssa välit ovat jopa viilenneet, ehkä siitä syystä, että he aristelevat sitä että olen sairas ja lähestyn kuolemaa. Tietysti ihan läheisten eli puolison ja oman perheen kanssa asiaa ei tarvitse aristella.”

Kuolemasta puhumisen vaikeuden ovat havainneet myös sanataideryhmien ohjaajat Jenni Hurmerinta ja Aija Salovaara.

”Olemme saaneet kursseillamme paljon palautetta siitä, että kuolemasta on vaikea puhua suoraan omille läheisille. Heitä halutaan suojella, tai ehkä he eivät halua kohdata sitä. Se, että on olemassa ryhmä, jossa voi puhua kuolemasta tosi raadollisesti ja kiertelemättä, tuo osallistujille helpotuksen tunteen”, sanoo Aija Salovaara.

Jenni Hurmerinta (vas.), Aija Salovaara ja Terjo Aaltonen ovat valmistaneet Kuoleman kättelemät -näyttelyn.

Hurmerinta ja Salovaara alkoivat järjestää sanataideryhmiä vuonna 2016, tutustuttuaan toisiinsa kirjallisuusterapiaopintojen yhteydessä. Kumpikin oli kohdannut läheisten vakavia sairastumisia ja kuolemia, joten he päättivät aloittaa, kuolemansairaille osallistujille tarkoitetun kirjallisuusterapeuttisen hankkeen.

”Kumpaakin meitä selvästi kiinnostavat elämän käänne- ja poikkeuskohdat”, sanoo Jenni Hurmerinta. ”Kirjallisuusterapiatyössä on tärkeää mennä juuri sellaisten ihmisten luo, jotka eivät itse osaisi hakea apua.”

He pääsivät pitämään ensimmäistä sanataideryhmäänsä Suursuon sairaalan saattohoito-osastolle, ja pystyivät sitten jatkamaan toimintaa muuallakin apurahojen turvin. Syöpäsäätiön ja Suomen syöpäyhdistyksen tuella ryhmiä pystyttiin järjestämään sairaalaosastojen ja saattohoitokotien ohella myös yhdistyksen toimitiloissa eri kaupungeissa. Silloin on tullut mahdolliseksi myös kokonaisten kurssiviikonloppujen pitäminen sellaisille osallistujille, jotka ovat vielä pärjänneet sairautensa kanssa ilman osastohoitoa.

Kahdelle sellaiselle kurssille osallistui myös Marjo Forsblom.

”Kuolevaisuutta käsiteltiin kurssilla monella tavalla. Kirjoitusharjoitukset eivät välttämättä koskeneet kuolemaa, vaan monesti kirjoitettiin elämästä, tai siitä kun olen ollut pieni lapsi. Teksteihin sai aina purettua omia tuntemuksiaan, ja niistä keskusteltiin ryhmässä”, Forsblom sanoo.

Ryhmien osallistujat ovat olleet pääsääntöisesti naisia. Viikonloppuisin järjestetyille intensiivikursseille tai lyhyemmille kursseille miehiä on koko kuuden vuoden aikana osallistunut vain yksi. Naisia sen sijaan on ollut mukana useita kymmeniä, Jenni Hurmerinta kertoo.

”Harmillista, että sukupuolijakauma on tällainen. Miehiä on vain valitettavasti kasvatettu aikaisemmissa sukupolvissa vaikenemiseen, että tunteista ei puhuta. Tämä yksi kurssillemme osallistunut mies paljasti meille, ettei hän ollut aluksi edes kertonut diagnoosistaan jälkeläisilleen. Sitten hän tajusi, että voisi tarjota aikuisille lapsilleen tilaisuuden tukea häntä ja tehdä surutyötä”, Hurmerinta sanoo.

Kuoleman kättelemät -näyttelyssä osallistujat eivät esiinny koko nimillään. Tämän muotokuvan mallina on Raimo.

Jenni Hurmerinta toi ryhmiin myös korvarunon käsitteen. Se on ollut työparilla käytössä esimerkiksi saattohoito-osastoilla järjestetyissä tapaamisissa, joissa osallistujat ovat tyypillisesti huonommassa kunnossa kuin viikonloppukursseille osallistujat.

”Korvaruno-ajatus on peräisin Turun sanataideyhdistyksestä, jonka toiminnassa olin mukana aiemmin”, Hurmerinta kertoo.

”Se kehitettiin palvelutaloihin ihmisille, jotka eivät enää kykene pitämään kynää kädessään. Siinä ohjaaja johdattelee keskustelua eri teemoihin: muistoihin, elämän iloihin, suruihin ja rakkauteen, ja kirjaa osallistujien puhetta ylös. Siitä syntyy lopulta osallistujien kollektiivinen runo, jossa voi olla yksi säe yhden ihmisen sanoista ja seuraava toiselta ihmiseltä.”

Stoan näyttelyssä nähdään myös korvarunoutta digitaalisena runoteoksena. Eniten näyttelyssä kuitenkin on yksittäisiä sanataideryhmien tekstejä ja niihin liittyviä valokuvavedoksia.

Valokuvat ovat Terjo Aaltosen ottamia.

Terjo Aaltosen ottama kuva Katista. Kuva on osa Kuoleman kättelemät -näyttelyä.

”Emme kuvanneet työpajojen yhteydessä, mutta niissä pääsin jo juttelemaan osallistujien kanssa valokuvasta, siitä mitä kaikkea se voi olla. Sen jälkeen aika monen kanssa tehtiin kuvaussessioita, joiden aikana tuli uusia ideoita. Ja usein vasta silloin, kolmannella kerralla, mielikuvitus alkoi avautua”, Aaltonen sanoo.

”Kaikki kuvattavat olivat todella rohkeita. Esimerkiksi yhteen kuvaan vuokrattiin studio ja haettiin naistenlehtikuvastoa, mutta kontrastina perinteiseen studiopotrettiin meillä onkin nahkarotsi auki ja nähdään rintojen poistosta jääneet arvet.”

Marjo Forsblom halusi omaan kuvaansa suuria kontrasteja.

”Halusin nimenomaisesti olla ulkona ja merenrannalla, se on minun maadoittumispaikkani. Hain kuvassa yin-yang-ajatusta: että on aina jotain hyvää jos on jotakin huonoakin, on mustaa ja valkoista. Monesti tulee hyvin polarisoituneita ajatuksia. Se liittyy elämän ja kuoleman kamppailuun. Kuvassa näkyy myös horisontti, joka on minulle tärkeä: se jakaa taivaan ja maan.”

”Halusin nimenomaisesti olla ulkona ja merenrannalla, se on minun maadoittumispaikkani”, kertoo Marjo Forsblom muotokuvastaan, joka on osa Stoassa nähtävää näyttelyä.

Vaikka Forsblomin oma hahmo on muotokuvassa paljolti varjossa, suurin osa kuvasta näyttää aurinkoista taivasta ja merta. Monissa muissakin näyttelyn kuvissa näkyy luonnon kauneus ja karuus, ja ihminen sen kaiken osana.

”Luulen, että näyttely saa katsojan tuntemaan, että on ihanaa olla elossa, ja kun kuolema joskus meidät kaikki kohtaa, niin sekin voi olla arvokas asia. Ihan samalla tavalla kuin me juhlimme syntymää, voisimme osata juhlia ihmisen elämää silloin kun se päättyy”, Forsblom sanoo.

”Kun tajusin, että päiväni ovat merkityt, tajusin myös olevani enemmän elossa kuin ikinä. Minulle on tullut paljon enemmän rohkeutta sanoa ja tehdä asioita. En välitä ja valita semmoisista pienistä asioista, jotka ennen ovat saattaneet mullistaa ja pilata koko päivän. Kun menettää jotain itselleen tosi arvokasta eli terveyden, huomaa miten hienoa se on että pystyy vaikkapa vielä liikkumaan luonnossa ja tekemään asioita.”

Kuoleman kättelemät -näyttely Helsingin Kulttuurikeskus Stoan galleriassa 14.4.–21.5. Vapaa pääsy.