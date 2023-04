Tilaajille

Sanna Elo on pitkän linjan lauluharrastaja, joka laulaa useissa porilaisissa kuoroissa ja on ollut Porin Filharmonisen kuoron jäsen sen perustamisesta lähtien. Veli Ville Salonen teki laulamisesta uran ja on esiintynyt lukuisissa rooleissa Suomen suurimmilla oopperalavoilla.