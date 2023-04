Postpostrenefest-ryhmä on asettanut rimansa korkealle ja hyppää sen yli omaperäisellä tyylillään.

S P A C E. Koreografia: Eeva Haaslahti, Eveliina Lindfors, Tiina Santavuo. Esiintyjät: Eeva Haaslahti, Eveliina Lindfors, Tiina Santavuo. Postpostrenefestin ensi-ilta 1.4. Postpostrenefest Arthousessa.

Esittävän taiteen ryhmä Postpostrenefest ei totisesti kaihda tarttumista isoihin aiheisiin. Tällä kertaa käsittelyssä on ihmiskunnan historia, nykyhetki ja tulevaisuus 50-minuuttisen tanssiteoksen muodossa.

Keväällä 2022 säväyttäneessä Kudelma-tanssimusikaalissa kaiken merkitystä käsiteltiin kaiken katoavaisuuden kautta. Nyt lopputulema on optimistisempi: kaikki ei katoa, vaan kaikki kiertää kehää.

Teoksen avainlause heijastetaan kankaalle esityksen alussa ja lopussa: They looked backward and there seemed to be no beginning in the cycle – eli vapaasti suomennettuna: He katsoivat taaksepäin, eikä kierrolla näyttänyt olevan alkua.

Esitys on muodoltaan omintakeinen, mutta sisältöään se lainaa muun muassa sellaisilta kulttuurihistorian merkkiteoksilta kuin Raamattu ja 2001: Avaruusseikkailu.

Avauskohtauksessa ihmisen edeltäjät vaeltelevat ympäristöään ällistellen, erilaisia eläimiä oivaltavasti jäljittelevin liikkein ja elein. Sitten haukataan siitä luomiskertomuksen kuuluisasta hedelmästä, ja kaikki muuttuu – tietoisuus herää.

Toisessa kohtauksessa esiintyjäkolmikko onkin jo toimeliaasti kurottamassa kohti avaruutta, jossa tuntematon älyllinen olento kenties odottaa. Tätä seuraa lyhyt väläys, joka heijastelee sosiaalisen median valtakautta ja nykyihmisen narsismia – tanssijat pysähtelevät itsetietoisiin poseerausasentoihin, mutta itkupotkuraivarithan tästä omahyväisyydestä ovat seurauksena.

Sitten sinne avaruuteen toden teolla lähdetään kertojaäänen säestämänä, painottomuudesta nautiskellen ja loputonta tähtimerta ihmetellen. Cyndi Lauperin upea Time After Time -kappale saa sekä kosmisen että lohdullisen merkityksen, kun ihmiskunnan edustajat oivaltavat uudelleen inhimillisen kosketuksen tärkeyden.

Pian ollaankin jo kansoittamassa uutta maailmaa sekä ihmettelemässä ja ällistelemässä sen outoutta, kenties vähän viisaampina kuin edellisen syklin samassa vaiheessa.

Työryhmä osaa imaista yleisön teoksen tunnelmaan, joka on tälläkin kertaa samanaikaisesti uppo-outo ja oudon läheinen. Yhteneväisiin haalariasuihin pukeutuneen kolmikon liikekieli on alusta saakka omaperäistä, rikasta ja puhuttelevaa. Jokainen esityksen vaihe saa aivan oman tanssillisen ilmiasunsa.

Tiina Santavuon äänisuunnittelu ja musiikki lähtevät liikkeelle Klaus Schulze -tyyppisestä miellyttävästä avaruusambienssista, mutta vähitellen mukaan tulee lisäkerroksia – riiteleviä tehosteita ja iskevämpää ilmaisua. Vaikuttavat valoelementit ja niukka lavastus tuovat oman lisänsä tarkoin harkittuun kokonaisuuteen.

Postpostrenefest on asettanut rimansa korkealle ja hyppää sen yli omaperäisellä tyylillään. Juuri tällaisia ketteriä, itsenäisiä mutta yhteistyökykyisiä taidetoimijoita porilainen kulttuurielämä kaipaa.