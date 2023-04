Minä, Sinatra

Käsikirjoitus Richard Shelton. Suomennos Jussi Tuominen. Ohjaus Otto Kanerva. Frank Sinatran roolissa Jani Koskinen. Säestys Mikko Kangasjärvi. Kantaesitys. Rauman teatteri, Rauma-sali 31.3.

Menevän miehen perikuva, viskiä nappaileva naistenmies, häirikkö ja mafiosojen kaveri. Kyllä. Mutta myös loistava baritoni, ehdoton lavaesiintyjä ja yökerholaulaja, elokuvanäyttelijä, vähemmistöjen puolustaja, rotuerottelun kiivas vastustaja.

Vuonna 1915 syntyneestä Frank Sinatrasta oli moneksi.

Löytyykö Sinatralle vastinetta Suomesta? Nuori Frank Sinatra jakaa sanomalehtiä. Kaukana Suomessa, samana vuonna syntynyt, Tapio Rautavaara kauppaa lehtiä junissa. Sinatra on pienikokoinen, hentorakenteinen. Rautavaara on raamikas, iso mies. Molemmilla on sama unelma, jonka toteuttavat. Kun reissumies saapastelee nuorisoseuran lavalle, niin Sinatra kippaa yökerhossa viskiä lasiin. Ja molemmat alkavat laulaa. Ja laulavat ihmisten mieliin ja sydämiin. Naisväki suurten vetten molemmin puolin on esityksistä hurmoksissaaan.

Ohjaaja Otto Kanerva on suitsinut näyttelijänsä hyvin rooliinsa ja päästänyt sopivissa kohdissa irti. Jani Koskinen ei ole ollenkaan look-alike esikuvan kanssa. Hyvä niin, koska silloin laulut puhuvat hyvin puolestaan. Tarinat laulujen väleissä eivät ole liian pitkiä ja Jussi Tuomisen käännös toimii, kuten aina.

Ja ne laulut. Menevät ihon alle ja tunteisiin, yksi toisensa jälkeen. Mikko Kangasjärvi säestäjänä on noussut vauhdilla säestäjien ja sovittajien ykköskaartiin. Sen lisäksi, että Kangasjärvi loihtii pianosta hienoja nyansseja, vahtii hän sekä peesaa solistia taidokkaasti. Vain viikkoa aikaisemmin Kangasjärvi taituroi ja johti Yö-yhtyeen 40-vuotiskonsertin 7 500:lle kuulijalle Nokia Arenalla.

Rauma-salissa varmasti yksi jos toinenkin kuulija odotti, että koska tulee ”duubi-duubi-duu” eli Strangers in The Night. Ei tule, sanoo Sinatra ja ryhtyy kehumaan ja muistelemaan vaimoaan Ava Gardneria, kolme muuta vaimoaan ohittaen.

Jani Koskinen paneutuu ja eläytyy lauluihin, jotka on valittu hyvin ja kaiken kattavasti. Jos vaikka ne ovat iskelmiä, ovat ne myös tyylikkäitä, tavanomaisen yökerhorallattelun yläpuolella.