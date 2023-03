Helmi Haapasen kapinakirjassa sisällissota näyttäytyy nuorten ihmisten sotana.

Pertti Rajala haastatteli tätiään Helmi Haapasta 1980-luvulla tämän kokemuksista sisällissodan keskellä Tampereella. Haastattelujen pohjalta hän on tehnyt päiväkirjamuotoisen teoksen. Haapasen ”päiväkirjamerkinnät” ovat hyvin aidontuntuisia, vaikka kirjailija on sepittänyt ne haastatteluaineistostaan.

Pertti Rajala: Helmi Haapasen kapinakirja. 1918. Warelia 2023. 225 s.

Porilaiskirjailija Pertti Rajalan uusin kirja Helmi Haapasen kapinakirja kertoo kirjailijan tädistä, joka joutui vuoden 1918 sodan jalkoihin kotiseudullaan Tampereella.

Helmi Haapanen oli 17-vuotias tyttö sisällissodan syttyessä. Hänen oli vaikea hyväksyä sotaa ja siihen liittyvä väkivaltaa. Kun valkoiset piirittävät Tampereen, kaupungin asukkaat kokevat kauhua, pelkoa ja nälkää.

Makrotaso on kattava. Päiväkirjamerkinnät kuvaavat seikkaperäisesti niitä prosesseja, jotka johtivat vuoden 1918 selkkaukseen Suomessa. Helmi Haapanen joutui seisomaan elintarvikejonoissa saadakseen sokeria, voita, lihaa ja lopulta myös viljaa, jota sitäkin oli pakko ruveta säännöstelemään. Mustan pörssin kauppiaat ja muut keinottelijat rikastuivat samalla, kun muu kansa köyhtyi.

Sodan sytyttyä Suomen hallituksen ja Suomen kansanvaltuuskunnan välillä Helmi seurasi taisteluja Kansan Lehdestä. Journaali valoi toivoa työläisiin ja kirjoitti seikkaperäisesti valkoisesta terrorista rintaman takana:

”Rintaman takaa tulleet henkilöt kertovat, että siellä vallitsee äärimmäinen anarkia. Jokainen, jota vähänkin epäillään puolueeseen tai Punaiseen Kaartiin kuulumisesta, joutuu mitä törkeimmän väkivallan alaiseksi. Lukuisia perinpohjaisia omaisuuden ja ruumiintarkastuksia on toimeenpantu. Pieniä lapsiakin kohtaan on harjoitettu mitä raainta kohtelua.” (s. 58)

Helmi Haapasen kapinakirja sisältää paljon mustavalkokuvia sadan vuoden takaa. Sisällissota näyttäytyy niissä nuorten ihmisten sotana. Nuorimmat sotilaat olivat viisitoistavuotiaita. Mustavalkokuvissa on lapsenkasvoisia sotilaita, jotka siviiliasussa pitävät kivääriä vieressään.

Helmi Haapanen kuoli vuonna 1994 Koukkuniemen vanhainkodissa Tampereella. Hän eli 93-vuotiaaksi ja oli koko ikänsä naimaton.

Ensi alkuun Rajalan teos vaikutta hieman sekavalta kokoelmalta irtonaisia tekstiotteita. Tarkemmin katsottuna kirjailija on nivonut puolifiktiiviset tarinanpätkät mosaiikkimaiseksi kudelmaksi, joka vetää vertoja ja tekee kunniaa nimihenkilön ammatille. Olihan Helmi Haapanen Finlaysonin nopeimpia kutojia, jolle annettiin tehtaalla lempinimi ”Lentävä neula”.

Pertti Rajala on kirjoittanut yli sata tietokirjaa, joista suurin osa on selkokirjoja. Hän on saanut valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1991 ja Suomen tietokirjailijat ry:n Warelius-palkinnon vuonna 2010. Rajalan edellinen teos Eetu – Kertomuksia työväenjohtaja Eetu Salinin elämästä (Warelia) ilmestyi 2022.